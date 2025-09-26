ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

川普祭藥品關稅100%　衛福部長分析2層面影響：75項藥價恐受衝擊

▲▼美國總統川普（Donald Trump）23日在聯合國大會（United Nations General Assembly）發表演說。（圖／路透）

▲美國總統川普再出關稅重拳，資料照。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

美國總統川普再拋最新關稅政策！10月1日起將對所有品牌或專利藥品徵收100%關稅，至於我國藥品是否會受到衝擊？衛福部長石崇良今（26）日回應，初步瞭解本次措施不涉及原料藥與學名藥，對藥價與我國業者出口藥品影響相對減少；不過在進口面，還在專利期的進口藥盤點有75款屬於不可替代藥物，藥價可能受衝擊。

石崇良表示，針對美國藥品關稅問題，衛福部正在進一步確認正式官方文件，不過從目前的報導來看，主要是針對「品牌藥」，也就是台灣常講的「原廠藥」，另外一個是專利期內的藥，那通常就是屬於「新藥」，那麼如果以這樣的加徵關稅對象而言，目前是沒有納入原料藥跟學名藥，所以相對地對整個藥價的衝擊就大幅減少。

▲▼新任衛福部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長石崇良，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

至於對台灣的衝擊可分為進口與出口兩層面，石崇良說，出口的部分，國內出口多為「原料藥」，排除在本次加徵關稅之外，至於範圍內的新藥並不多，所以初步研判對台灣藥廠出口的衝擊影響並不大。

至於進口的部分，石崇良說明，這方面會影響到國人用藥，衛福部過去盤點過已經過專利期的原廠藥，因為有很多的學名藥可以替代，影響就比較小；但是還在專利期的進口藥，盤點約有214個品項，其中屬於不可替代約75個品項，衝擊大、可能會比較受到影響的就是這一類的藥品。

石崇良強調，衛福部會密切的注意藥價影響，也已在韌性特別條例預算編列相關準備金、健保基金來因應必要的時候來調整。

