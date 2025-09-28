他西非返台瘧疾發作「預防藥沒吃完」　10月連假出國潮慎防染病

▲感染科醫師邊建榮說明，血液抹片檢查可看到紅血球內出現瘧原蟲，是確診瘧疾的重要依據。（圖／新竹臺大分院提供）

記者洪巧藍／台北報導

10月有三大連假，不少人規劃出國旅遊，如果前往非洲等瘧疾高風險地區一定要注意做好預防！新竹台大分院近期收治一名中年男子赴西非貝南共和國出差，返台後陸續出現發燒、喉嚨痛、茶色尿及黃疸等症狀，最後確認是感染瘧疾，還一度住進加護病房；該名男子雖然出國有服用預防性抗瘧疾藥物，卻未完成全程療程。

收治個案的新竹台大分院感染科醫師邊建榮表示，瘧疾是由帶有瘧原蟲的病媒蚊叮咬所造成，為可致命的嚴重傳染病。一般在被感染蚊叮咬後7至30日發病，少數病人潛伏期可長達數月。初期症狀與流感相似，包括發燒、畏寒、頭痛、肌肉關節痛、噁心、嘔吐與疲倦等，若病情惡化，可能引發脾腫大、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變甚至昏迷。

邊建榮指出，該名個案經詢問旅遊史後高度懷疑感染瘧疾，隨即安排血液抹片檢查而確診，且病情一度危急，需入住加護病房治療，所幸在醫療團隊專業照護下康復出院。

邊建榮說明，台灣在1965年被世界衛生組織（WHO）正式認定為瘧疾根除地區，目前國內已無本土病例，但每年仍有約10例境外移入，感染地多來自非洲國家，由於瘧疾可迅速惡化並威脅生命，早期診斷與治療至關重要。

▲2025年境外移入瘧疾地理分布。（圖／翻攝自疾管署傳染病統計資料查詢系統）

疾管署監測資料顯示，今年瘧疾病例數已累計21例，均為境外移入病例，為近19年(2007-2025年)同期最高，年齡介於10多歲至60多歲，其中超過半數感染地非洲國家，還有部分為亞洲與大洋洲。

邊建榮提醒，規劃前往瘧疾高風險地區的旅客，應在出發前一個月至旅遊醫學門診諮詢，務請依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物，並於旅途中做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、塗抹合格防蚊藥劑等。返國後若出現發燒或類似流感症狀，應立即就醫並告知醫師旅遊史，以利正確診斷與處置。