抗生素可以自己帶回家打　健保11月擴充給付「攜帶式輸注器」

健保署今年8月開始執行「門診打抗生素」，衛福部部長石崇良今（23）日表示，健保署本周即將討論擴充給付「攜帶式輸注器」，病人可以帶回家進行24小時連續滴注，預計11月1日生效。

石崇良說明，過去打抗生素一天要3次，每8小時打一次，所以必須住院，但其實很多病人好好的，在醫院也不知道要幹嘛，現在已經可以在門診打，但要民眾一天來回跑3次，又不太可能，所以需要長效型藥物，長效型針劑出現之後，又發現這些針劑多半屬於後線抗生素，為了避免造成抗藥性，要改用幫浦的方式。

他進一步說明，最新的幫浦很輕便，病人可以帶回家使用前線抗生素，只要把一天的量一次放進「攜帶式輸注器」，病人在家就可以接受治療，健保預計本週通過共擬會擴充給付，11月1日就開始納入門診抗生素治療之內。

健保署署長陳亮妤表示，「非住院靜脈注射抗菌治療OPAT」是一種有效便利的治療，特別適用於輕至中度感染症，OPAT這樣新模式的治療，可以讓原本需要住院注射抗生素的病人回家治療，增加醫院病床的有效利用、也增加病人的移動性。

陳亮妤說，此提案是由急診醫學會提出，健保署與國內醫師全聯會、感染醫學會等專業學會共同討論，並於8月生效，目前加入的醫院23家、診所8家，已經完成治療的有215人，醫療院所紛紛反應成效良好，將在本周共擬會討論攜帶式輸注器。