子宮肌瘤害疼痛煩躁　中醫按摩3穴位自救：找「三陰交」調經止痛

▲子宮肌瘤造成的疼痛讓許多女性不適，中醫建議可透過按壓穴位等自救方式改善症狀。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

許多女性患有子宮肌瘤，雖多屬良性，惡化成癌症的機率有限，但症狀若嚴重，發作起來仍難受。對此，中醫師詹景琦指出，如肌瘤不大或暫時不急著懷孕，中醫提供溫和的調理方式，協助女性與肌瘤和平共處，日常可透過按壓三陰交、 關元穴、血海穴等3穴位緩解不適，也可喝山楂陳皮茶等茶飲保護子宮。

詹景琦在臉書粉專「詹景琦 中醫師」寫道，中醫治療子宮肌瘤依體質而異，常見3類型，若屬氣滯血瘀型的女性，經血暗紅、有血塊，常伴隨胸悶、急躁，會以活血化瘀為主，可透過桃紅四物湯疏通氣血；如屬痰濕型，體重偏重、白帶偏多，且舌頭肥大帶齒痕，可用二陳湯、蒼附導痰丸健脾祛濕；對於肝鬱脾虛型，常見情緒低落、經期紊亂及疲倦，會以柴胡疏肝散搭配歸脾湯，有助穩定情緒並補氣血。

除內服藥物，日常也可透過穴位按摩緩解不適，每天3至5分鐘即可改善：

●三陰交（小腿內側，腳踝往上三指）。調經止痛、補腎氣，適合日常保養。

●關元穴（肚臍下四指）。有助強化子宮能量。

●血海穴（大腿內側，膝蓋上方）。能活血化瘀，適合瘀血體質。

此外，食療亦為輔助方式之一，搭配以下茶飲，可溫和支持子宮健康：

●玫瑰洛神茶。具有疏肝解鬱作用，適合情緒壓力大的女性。

●山楂陳皮茶。能促進消化、排出濕氣，改善痰濕體質。

●丹參紅棗茶。可活血補氣，幫助調理體質。

詹景琦並提醒生活習慣的重要性。他指出，子宮是需要「下班休息」的器官，女性應避免熬夜，可助荷爾蒙維持平衡，而適度運動則可透過流汗，有效排出體內濕氣，另應保持愉快心情，笑口常開，將能減少肝氣鬱結帶來的負擔。