終結「直美」亂象　衛福部修訂《特管辦法》最快年底公告實施

▲衛福部要修訂《特管辦法》加強管理醫美診所。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

國內醫美醫療事故頻傳，衛福部部長石崇良今表示，未來會修訂《特管辦法》加強管理，依照醫美處置的醫療風險，要求執行醫師要有不同的訓練資格，涉及到手術的醫美處置，必須要擁有「大外科」的專科醫師訓練跟取得證書，才可以執行，最快年底正式公告實施，之後就沒有現在所稱的「直美」現象。

台灣醫美亂象嚴重，近年更出現「直美潮」，許多年輕醫師在完成或未完成畢業後一般醫學訓練（PGY），就直接到醫美診所工作，不少「直美」醫師甚至只透過廠商課程或師徒制學習後就上工，完全缺乏醫學中心的正規訓練。

針對「直美」亂象，石崇良今受訪時指出，要杜絕發生這些嚴重事故，未來會朝幾個方向進行，當中也包含修訂《特管辦法》，第一是依照不同醫美處置風險，要求醫師有不同訓練資格，例如雷射、光電治療，必須要完成PGY，畢業後一般醫學訓練兩年之後，才可以執行。

第二是涉及手術的醫美處置，必須要擁有「大外科」的專科醫師訓練跟取得證書，才可以執行。特別高風險的如抽脂，過去《特管辦法》裡面有規範，就會要求完成「特定」的專科醫師訓練才能夠執行，甚至要次專科，這部分我們會修訂《特管辦法》來加強管理。

石崇良說，在辦法發布之前已經在實施的，這部分法律不溯及既往，但為了提升品質、加強管理，之前已經在做，但不符合現在這些資格的醫師所執行的醫美診所，必須強制通過醫策會的「醫學美容品質認證」評鑑，才可以再繼續執行。

如果發生醫療事故或違反《醫療法》相關規定，經地方衛生局調查處以停業、廢止執業執照、處以停業處分達三個月以上、五年內累積達到三個月以上，都會進一步揭露診所等相關資訊。

至於醫師改名或診所改名的問題，石崇良強調，一律都會跟著醫師，只要有醫師證號，證號不會變，所以不論是改診所名字或醫師改名，一定都追得到人，不過法規命令都還是需要60天預告，所以最快要年底可以正式公告實施。