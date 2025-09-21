逾3成失眠患者合併睡眠呼吸中止症　沒有打呼恐陷「無聲缺氧」

▲超過3成以上失眠患者合併睡眠呼吸中止症，恐陷無聲缺氧，示意圖。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

依台灣睡眠醫學學會調查，全台至少有200萬人有慢性失眠困擾，每5人就有1人深受失眠之苦，很多人以為可能只是壓力大睡不好，但其實可能問題根源在於睡眠呼吸中止症。醫師指出，有超過3成失眠患者同時合併睡眠呼吸中止症，稱為共眠煞（COMISA），此類患者往往沒有明顯打呼聲，容易被忽略，導致延誤治療。

亞東醫院耳鼻喉暨頭頸外科專任主治醫師洪偉誠分享，一位40多歲女性主管，長期失眠讓她白天精神不濟，記憶力下降，影響工作效率，由於沒有明顯打呼，她始終被診斷為「單純失眠」，不斷更換安眠藥。後續接受居家睡眠檢測，才發現她夜間反覆發生「呼吸暫停」與「血氧下降」，屬於典型的共眠煞。

洪偉誠表示，打呼雖是睡眠呼吸中止症最常見的症狀之一，但是因為不打呼或聲音不大，因此難以被診斷出睡眠呼吸中止症。共眠煞患者以女性較多，許多職業婦女因兼顧家庭與工作，常將失眠歸咎於壓力或年齡，卻忽略了潛在的「無聲缺氧」，沒有打呼聲的女性更容易被誤診為焦慮或單純失眠、僅用藥物治療。

根據衛福部統計，60歲以上女性超過5成有共眠煞情況，洪偉誠指出，睡不好、易焦慮、影響白天生活，也容易因荷爾蒙變化而加重病情；睡不好的共眠煞病患罹患慢性病、心血管疾病、失智、腦部退化的風險都高於一般人。

洪偉誠指出，該名女性在接受正壓呼吸器治療後，她的睡眠品質明顯改善，白天專注力回升，生活與工作狀態都明顯好轉。提醒，如有輾轉難眠、頻繁醒來、睡醒後仍十分疲倦以及白天注意力不集中等現象，即使沒有打呼，也要立即至耳鼻喉科或胸腔科就診。