丁斌煌約談沒到案！北市衛生局強制停業「重罰35萬+移送醫懲會」

▲丁斌煌被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

記者洪巧藍／台北報導

北市發生醫美診所為患者執行陰莖增大術術後身亡案件，北市衛生局今日聯絡執刀醫師丁斌煌約談未到，加上連續三天的稽查結果總計3案涉違反醫療法，採從重從嚴裁處35萬元，送醫懲會懲處；同時也要求該診所停止執行醫療業務。

台北市政府衛生局就某醫美診所術後當日民眾死亡一案，依據行政執行法第36條規定，行政機關為阻止犯罪、危害之發生或避免急迫危險，而有即時處置之必要時，得為即時強制，故對該診所執行停止醫療業務之即時強制。

北市衛生局於9月17日晚間、9月18日上午及9月19日上、下午連續3天至該診所進行稽查，初步了解涉違反醫療法下列事項，如查證屬實將依法裁罰，總金額達35萬元整：

1、病歷登載不實：違反醫療法第67條規定，加重處以最高金額5萬元整。

2、刊登「以其他不正當方式為宣傳」醫療廣告：違反醫療法第86條規定，此次屬第3次違規，依同法第103條加重處以最高金額25萬元整。

3、該診所負責醫師不配合主管機關約談調查：違反醫療法第26條規定，加重處以5萬元整。

北市衛生局表示該診所除就上開事項進行裁罰以外，並依違反醫師法第25條規定「業務上重大或重複發生過失行為」，衛生局啟動醫師懲戒程序，將該診所負責醫師丁斌○移送本市醫師懲戒委員會懲處，會盡快召開懲戒委員會審議。

北市衛生局積極與檢調配合，該診所負責醫師於9月19日凌晨交保，衛生局主動聯繫該醫師約定今日下午2時至衛生局西區稽查股進行約談，惟至下午3時未出席且經多次聯繫均未果，該醫師不配合主管機關約談調查，已違反醫療法第26條規定，衛生局予以加重處5萬元整，並會持續要求該醫師到衛生局進行約談。

衛生局針對此類案件從重從嚴處理並提醒民眾就醫時若遇醫療事故，可依醫療事故預防及爭議處理法規定，向衛生局提出調解申請，由專業客觀的第三方意見協助釐清事件爭議點，促成爭議雙方溝通並減少對醫療過程的認知差距，並保障自身權益。