丁斌煌做陰莖手術害死患者　衛生局揭「2次改名、待過4間診所」

記者趙于婷／台北報導

北市中山區錦州街安和美診所17日替一名男性做陰莖增大術，該診所和執刀醫師丁斌煌被爆多次違規，然後再改名營業。台北市衛生局今也公布歷次違規情形，經查丁斌煌曾改兩次名，過去曾服務和擔任負責人的診所有4家。

▲丁斌煌被移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

台北市衛生局醫事科吳岱穎科長指出，該案件目前檢調已介入調查，經查衛福部醫事管理系統，丁炳○醫師更名為丁立○，後更名為丁斌○，曾服務或擔任負責人的診所，歷次為「必○診所、性○診所、亞○醫美外科診所及安○美醫美外科診所」。

吳岱穎表示，該醫師於109至114年間，因違反醫師法及醫療法，裁罰案件共7件，金額共計27萬元，本案民眾術後死亡案件，若經醫懲會決議廢止醫師證書，衛生局會依據《醫師法》29-2條規定「廢止醫師證書，由中央主管機關處罰之。」移請中央辦理。

丁斌煌違反《醫師法》及《醫療法》案件如下：

1、109年違反醫療法第12條第3項規定，不符醫療機構設置條件，裁罰2萬元整。

2、110年分別違反醫師法第12條規定，未依規定製作病歷，裁罰2萬元整；違反醫療法第86條規定，不得刊登優惠醫療廣告，裁罰10萬元整；違反醫療法第12條第3項，不符醫療機構設置條件，裁罰2萬元整。

3、111年違反特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法第29條暨醫療法第62條第2項，未經本局核准即執行特定美容醫學手術項目，裁罰5萬元整。

4、113年分別違反醫師法第12條，未依規定製作病歷，裁罰4萬元整；違反醫師法第8條之2，未依規定支援報備，裁罰2萬元整。