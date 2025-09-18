醫曝「陰莖增大術」關鍵　想持久還得顧睪固酮

記者趙于婷／台北報導

近日一名男性在中山區錦州街安和美診所進行陰莖增大術，疑似麻醉不當，在手術結束後死亡。針對該項手術，專業醫師表示，一般而言，術後龜頭的周長平均可增加2公分以上，由於部分病患在異體真皮植入龜頭後也可能會減低龜頭的敏感度，相對也能增加男性持久度；但攝護腺保養也相當重要，體內「睪固酮」濃度足夠，才能維持男性雄風。

▲一名男性做陰莖增大術意外死亡。（圖／達志示意圖）

泌尿科醫師顧芳瑜指出，遇過不少男性都希望讓性福更「升級」，通常會建議可以「軟硬兼施」，想讓陰莖或龜頭增大，目前有3種主要方式，分別是針對陰莖或龜頭「進行自體脂肪填充手術、施打填充劑（玻尿酸、膠原蛋白）、人工真皮手術」等，現在又以異體真皮植入使用最多。

顧芳瑜說明，異體真皮植入增大術使用於龜頭，主要是將異體真皮粉與生理食鹽水混合後，以專用注射針多點注射在龜頭上面，由於異體真皮粉本身也是人類的蛋白，所以植入後會與人體組織融合，觸感柔軟自然，外觀上較不容易被察覺。

如果想要做陰莖本體的增粗也可以利用整塊的異體真皮植入於包皮下方，讓陰莖的本體可以變粗。但顧芳瑜說，這樣的手術方式可能會因為真皮的長度和原本陰莖長度不合，而產生外觀不自然的狀況，且手術費用較高，術後感染和植體壞死的風險也較高。

但除了外在的幫助，維持「睪固酮」的濃度也很重要。顧芳瑜說，攝護腺主要功能為分泌精液重要成分，有助於維持精子活力，因此男性荷爾蒙的多寡，對性慾和性生活滿足有相當程度影響。

男性體內「睪固酮」濃度會在青春期的時候升高，之後隨年紀增長逐漸下滑，正常男性的「睪固酮」濃度為3.5ng/mL以上，當數值低於3.5ng/mL時，則可能有「睪固酮」低下的問題。

顧芳瑜說，一般男性超過40歲後，睪固酮會以每年0.4～0.6%的速率逐漸遞減，因此約在40歲後就可能出現「睪固酮」低下的相關身心症狀，由於不易被發覺，且常常與憂鬱症或其他慢性疾病混淆。



顧芳瑜提醒，睪固酮低下的相關身心症狀很多，不建議隨便補充男性荷爾蒙，若勃起功能障礙或精蟲品質不良的治療方式，容易因為直接補充「睪固酮」有可能造成睪丸萎縮甚至不孕，建議若有「性慾低落、精神不濟、情緒不穩、運動能力變差」等，可至泌尿科診所進行抽血檢驗確認睪固酮的數值。