助台大急診轉診逾3700人　北市聯醫：樂見共同執業、跨院照護

▲台大醫院急診壅塞是常態。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台大醫院急診壅塞是常態，規劃和北市衛生局、北市聯醫討論「共同執業、跨院照護」模式。對此，台北市立聯合醫院今表示樂觀其成，若台大醫師能進一步投入病房照護，可有效減緩醫學中心急診壅塞壓力，落實分級醫療措施。

台北市立聯合醫院副總院長陳怡龍指出，院方自2015年1月19日啟動「與台大醫院急診轉診合作計畫」，至今已協助逾3,758名民眾，讓在台大醫院急診室等候病床的病人能透過綠色通道直接入住聯醫病房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳怡龍說明，中興院區設有「整合病房」，每月平均接收16位病人，和平院區則收治於一般病房，每月平均接收6.5位病人，只要病患願意接受轉診，成功媒合率可達9成，另北市聯醫也有派駐專責個案管理師於台大急診室，協助轉診流程。

不過醫師跨院執業需有法律依據，台大醫院將與台北市衛生局、北市聯醫進一步討論，在合乎法令規範下，讓醫師至合作醫院提供被轉院病人醫療照護。對此，北市聯醫王智弘總院長表示，若台大醫師能進一步投入病房照護，可有效減緩醫學中心急診壅塞壓力，落實分級醫療措施，未來將持續與臺大醫院研議深化合作模式，從急診到病房。