不吃澱粉也瘦不了？減重失敗「十大雷區」你中了幾個

▲▼營養師：減重更要吃澱粉。（圖／Unsplash）

▲很多人以為減重不能吃澱粉，營養師指出，澱粉能保護肌肉並提供能量。（示意圖／Unsplash）

記者黃稜涵／綜合報導

減重路上常常卡關，到底問題出在哪裡？營養師珊珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」提醒，問題往往不在努力不夠，而是踩進了「隱形減重陷阱」，並點出「十大地雷」，快檢查自己中了幾個！

1. 忽略睡眠品質

忽略睡眠品質會干擾荷爾蒙分泌，不僅影響體態，還可能造成膚況和精神不佳。

2.吃太少或節食

吃太少或過度節食，會讓身體進入「省電模式」，導致新陳代謝下降，更容易復胖。

3. 水分不足

水分攝取不足也會拖慢減重速度，因為水分是維持代謝的重要關鍵。

4. 運動過量

運動過量卻未調整飲食，容易導致精神不濟、甚至肌肉流失。

5. 飲食過於精緻

在飲食選擇上，過度依賴精緻食品會讓多餘的油脂、澱粉和鈉攝取超標，建議以原型食物為主。

6. 忽略蛋白質攝取

珊珊提醒，一般人每天需要攝取約1至1.2克乘以體重的蛋白質量，例如體重60公斤的人，建議每日攝取60至72克，若有運動習慣則需更多。

7. 不吃澱粉

珊珊強調，完全不吃澱粉並不可取，澱粉能保護肌肉並提供能量，建議採取「減醣」而非「拒醣」方式。

8.忽略舒壓

忽略舒壓也是陷阱之一，壓力過大容易引發情緒性進食，脂肪更會堆積在腹部。

9.目標設定錯誤

目標設定錯誤也會打擊減重動力，她建議以每月減重2至3公斤，或三個月減去原體重的10%為合理範圍。

10.吃飯速度過快

吃飯速度過快會讓大腦來不及接收飽足訊號，導致無意間吃下過量。

珊珊提醒，減重並非一味苛刻或壓抑，而是從調整日常習慣開始，若覺得努力卻卡關，不妨對照以十點，一一檢視並修正，才能享受健康又無痛的瘦身過程。

▼減重易失敗「十大雷區」。（圖／翻攝自愛健康營養師 珊珊粉專）

▲減重失敗「十大雷區」。（圖／翻攝自愛健康營養師 珊珊粉專）

關鍵字： 健康 減重 營養師 地雷 陷阱

