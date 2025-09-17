無糖手搖飲也中招！營養師揭日常「四大隱藏澱粉炸彈」

▲無糖手搖飲若添加奶精與珍珠，糖分依舊很可觀。（示意圖／視覺中國CFP）



記者黃稜涵／綜合報導

你以為少吃糖，就能遠離血糖飆升的危機嗎？營養師張語希在粉專提醒，「不吃甜，也要小心血糖」，她指出，許多人誤以為不碰甜食就安全，但血糖上升的真正原因，往往隱藏在日常飲食中的「精緻澱粉」，並點名「四大隱藏澱粉炸彈」，呼籲民眾務必留意。

1. 高GI主食

白飯、白吐司、麵條都是常見的日常選擇，尤其在台灣的三餐裡幾乎難以避免，但因為它們屬於高升糖指數食物，消化速度快，容易讓血糖短時間內急速上升，進一步增加胰島素的壓力。長期下來，對血糖控制不利。

2. 無糖手搖飲

許多人點手搖飲時會安心地選「無糖」，以為這樣就能避免過量糖分，但其實並不等於低醣。張語希解釋，無糖奶茶中的奶精含有油脂，會干擾代謝，而珍珠、粉條等配料本身就是澱粉來源，即使飲品沒有額外加糖，也可能讓血糖悄悄升高。

3. 油炸物

像鹹酥雞、炸雞排外皮的粉漿本身就含澱粉，經過油炸後又吸附大量油脂，等於「雙重負擔」。這不僅增加熱量攝取，也讓血糖波動幅度更劇烈。對愛吃宵夜的人來說，更是潛藏的健康危機。

很多人習慣在餐點中加一點甜辣醬、番茄醬或醬油膏，覺得只是「調味」無傷大雅。但實際上，這些醬料往往含有不小的糖分，幾匙下來，就可能讓每日攝取量超標。

張語希提醒，想要穩定血糖，不僅要少吃甜食，更要警覺這些潛藏在日常飲食中的「隱藏炸彈」，避免在無形中讓健康亮起紅燈。

