中心醫院啟用「高階醫學影像中心」　AI輔助提早揪癌症病灶

▲中心綜合醫院啟用「高階醫學影像中心」。（圖／中心醫院提供）



生活中心／台北報導

中心綜合醫院今（23日）宣布啟用「高階醫學影像中心」，專業整合西門子、Olympus、GE等知名高階健檢儀器巨擘，建置生物智能MRI（磁振造影）、人工智慧雙球管LDCT（低輻射劑量電腦斷層掃描）、內視鏡及骨質密度檢測儀四大部門，其中每一套頂級設備均內涵AI操作的DNA，為高端客戶守護健康。

中心醫院醫學中心主任張程光表示，中心醫院新添購的電腦斷層與磁振造影設備，都結合了AI技術，能自動判斷身體位置，減少人為操作誤差，並在降低輻射的同時，依舊呈現清晰影像。檢查過程中，機器還能依照呼吸狀態自動調整，縮短時間又提升準確度，讓病灶更容易被看見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張程光強調，AI還能幫助醫師看得更仔細，藉重醫院所導入的AI輔助診斷系統，特別針對常見癌症進行檢查，包括肺癌篩檢，AI能自動偵測小結節，比對過去影像，幫助醫師提早發現異常。大腸癌篩檢，AI在內視鏡檢查中，提升息肉的發現率，即使長時間檢查，醫師也能維持高準確度，降低漏掉病灶的風險。

張程光說，高階影像中心將結合AI自動分析健檢數據，並提供條列式健康建議，讓檢查報告更容易理解。同時，也會透過動態圖表，幫助民眾清楚掌握自己的檢查結果與同齡族群的比較。另一項亮點是3D全息影像，只要幾秒鐘，就能把上百張黑白影像轉換成彩色立體圖，建立專屬「數位分身」，讓民眾更直觀地看到自身健康狀況。

中心綜合醫院院長孫卓卿指出，這是中心醫院邁入智慧醫療的重要里程碑，未來醫院將不只協助檢查疾病，更要協助民眾提早預防與守護健康，開創更全面的健康管理新時代。