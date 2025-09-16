揪出退化警訊！ICOPE檢測揭開潛藏危機　醫：早治療很安心

▲門諾醫院推動 ICOPE（整合性照護長者功能評估），結果發現，不少長者在「行動力」與「聽力」方面已有退化警訊。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣已正式邁入超高齡社會，長輩的健康成了全民最關注的議題。門諾醫院去年在花蓮市、吉安鄉推動 ICOPE（整合性照護長者功能評估），結果發現，不少長者在「行動力」與「聽力」方面已有退化警訊。門諾醫院提醒，定期做功能檢測，不僅能揪出隱形危機，更是守住自主生活品質的關鍵。



ICOPE是世界衛生組織（WHO）提出的「整合性高齡照護指南」，主張「上醫治未病」也就是疾病還沒真正出現前，就先找出功能退化的徵兆，盡早調整生活、尋求治療。門諾醫院醫療團隊連續兩年實地走進社區，替長輩做六大面向檢測：認知功能、行動能力、營養狀況、視力、聽力與憂鬱情緒。這些看似簡單的測驗，卻常能揭開潛藏的危機。





門諾醫院 2024 年在花蓮市及吉安鄉執行的 ICOPE長者功能評估結果，總計有 557 位長者接受檢測，六大功能項目皆出現不同程度的異常：認知功能：300 人異常，比例達 54％，為異常比率最高的項目；行動功能：149 人異常，比例 27％。視力功能：237 人異常，比例 43％。聽力功能：92 人異常，比例 17％。憂鬱傾向：47 人異常，比例 8％。營養狀況：37 人異常，比例 7％。



數據顯示，認知功能與視力功能退化是花蓮長者最常見的問題，其次為行動能力不足。這些隱藏的健康警訊，若未及早發現並介入，恐進一步導致跌倒、失能或生活品質下降。

門諾醫院執行ICOPE計畫個管師李若蘭表示，舉例來說，「行動力」評估，就是請長輩雙手抱胸，12秒內連續起立、坐下5次；若超過12秒，就代表下肢肌力不足。結果顯示，不少65歲以上長者出現動作遲緩，表示衰弱已在敲門。她提醒，若能在跌倒骨折前，就先發現肌力退化，透過運動訓練強化肌群，就能避免長期臥床的惡性循環。

「ICOPE就像給長輩做全身健康警報器，提早響鈴就能提早救！」李若蘭表示，很多長輩以為自己只是「老化正常」，直到測出異常才驚覺原來跌倒、失眠、情緒低落，其實都是「身體在求救」。

台灣2026年老年人口比例將達20.8％，正式邁入「超高齡社會」。高齡長者最怕的不是疾病本身，而是失能、失去自理能力。ICOPE的價值就在於「揪早期」，一旦發現警訊，就能導入營養、運動、藥物或輔具等資源。



門諾醫院提醒，家屬不該只注意長輩有沒有「生病」，更要觀察他們「能不能自己生活」例如穿衣、洗澡、買菜，若這些功能逐漸退化，就代表需要介入。如果ICOPE檢測結果顯示異常，也不必驚慌。民眾可以透過社區家庭醫學科、老年醫學科做進一步檢查；花蓮縣衛生局也提供長者運動課程、營養中心、失智友善據點等服務，幫助長輩維持健康。

