ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

研究揭「瘦瘦針」可降罹癌風險17%　醫：對卵巢癌最顯著

▲▼俗稱「瘦瘦筆」、「減肥針」的藥品胰妥讚（Ozempic）注射劑。（圖／達志影像／美聯社）

▲俗稱瘦瘦針的胰妥讚（Ozempic），屬GLP-1受體促效劑，最新研究發現這類藥物可降低使用者罹癌風險。（圖／達志／美聯社）

記者邱俊吉／綜合報導

該如何健康瘦身，一直備受民眾關注，對此，林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在臉書提到，台灣每3名成年人有1人過重或肥胖，且肥胖與至少13種癌症高度相關，而根據最新研究，俗稱「瘦瘦針」的GLP-1受體促效劑，可使肥胖、過重成人的癌症風險下降17%，卵巢癌降幅更可達47%。

在臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」中，廖繼鼎指出，肥胖已被證實與乳癌、子宮內膜癌、大腸癌、肝癌、胰臟癌等疾病有關，慢性發炎、胰島素阻抗及荷爾蒙失衡，都是增加癌變的重要原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對瘦瘦針，廖繼鼎寫道，最早為糖尿病藥物，2014年獲美國FDA核准用於慢性體重管理，其可增加胰島素分泌、抑制升糖素，並延緩胃排空、降低食慾，減重與血糖控制效果顯著。

廖繼鼎分享，一名55歲女性BMI超過30，因母親曾罹患乳癌，心生恐懼，曾嘗試多種減重方式，均宣告失敗，後經醫師評估，開始使用瘦瘦針，一年內體重下降15公斤，血糖也變得穩定，精神狀態亦改善。

對於瘦瘦針在減重之外的效果，廖繼鼎指出，根據今年8月發表於國際頂尖期刊《JAMA Oncology》的一項大型回溯性研究，研究團隊分析美國逾8.6萬名超重或肥胖成年人，發現使用瘦瘦針可使整體癌症風險下降17%，其中子宮內膜癌下降25%，腦膜瘤下降31%，卵巢癌下降47%，顯示此藥可能具備潛在的抗癌效益。

不過，研究同時觀察到腎癌風險略有上升趨勢，也引發醫師關注，對此廖繼鼎提醒，65歲以下、BMI介於27至29.9的患者，建議更密切追蹤腎功能。

廖繼鼎強調，此研究無法區分抗癌效果究竟來自藥物本身，還是單純因體重下降所致，且癌症的發展需要長達10至20年，目前仍缺乏長期數據支持。

廖繼鼎提醒，瘦瘦針確實展現減重與抗癌優勢，但用藥前務必與醫師詳談個人病史與家族史，並定期追蹤，才能在安全下獲得最大效益。

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

關鍵字： 健康 減重 癌症 藥物 研究 瘦瘦針

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北醫打造「光譜兩端友善醫療」　施俊明：出院要比生病前更健康

北醫院長一家4醫師　施俊明曝密技：大姊課本劃滿重點

守護母嬰！慈濟醫分享全人照護實務　曝「子癲前症」致命危險

北捷《閃電CPR挑戰》等車時刻學急救　6小時7236人響應破紀錄

揪出退化警訊！ICOPE檢測揭開潛藏危機　醫：早治療很安心

「台灣美耐皿」餐具出包　日本鮮蜜瓜檢出禁用農藥

研究揭「瘦瘦針」可降罹癌風險17%　醫：對卵巢癌最顯著

兒忘記沖馬桶！媽一看嚇壞　1家3口都確診罕見遺傳病

青少年陷「隱藏營養危機」　營養師：一顆蛋就能翻轉健康

近視雷射後還會再近視嗎？醫點出4大影響因素　25歲以下族群風險較高

讀者迴響

回到最上面