孩子情緒異常是警訊！醫曝行為會發出訊號　專業心理治療是王道

▲許智堯醫師提醒，心理健康和身體健康一樣重要。面對孩子的困難，尋求協助是勇敢的選擇，更是父母對孩子的愛與責任。（圖／花蓮醫院提供）

記者王兆麟／花蓮報導

孩子是父母最在意的寶貝，除了身體健康，心理狀態與行為表現也同樣需要關心。如果孩子經常感到沮喪、學習困難，或特別衝動，這些都可能是提醒我們的訊號。及早理解與陪伴，能幫助孩子獲得更合適的支持。



很多家長擔心孩子看身心科會被隨意診斷，其實評估過程相當嚴謹。兒童身心科醫師會綜合孩子的年齡發展、性格、家庭與學校表現，並與父母、老師一同了解狀況；必要時也會安排心理或生理檢查。確認孩子的困難與需求後，再共同討論最合適的解決策略。

孩子的需求各有不同，有些可能需要行為調整，或在專業評估下使用藥物或心理治療；但無論採取哪一種方式，父母若能在日常中給予理解與傾聽，不僅能讓孩子感受到愛與支持，也能成為他們勇敢面對挑戰的重要力量；同時結合學校與生活環境的協助，孩子的成長之路會更加穩健。

花蓮醫院兒童青少年身心科守護在地孩子



衛生福利部花蓮醫院自2019年起設立兒童青少年身心科門診，由兒童身心科許智堯醫師、心理師團隊，與孩子、家長及學校合作，持續陪伴孩子與家庭，一起走過挑戰，重新找回孩子自信與快樂。除了臨床診療外，團隊也積極推動心理健康教育講座，並與學校及社區合作，提升民眾對兒童心理健康的認識與重視。

[廣告]請繼續往下閱讀...

花蓮醫院兒童青少年身心科許智堯醫師表示，花蓮地區幅員廣大，資源取得不若都會區便利，醫院希望透過專業服務縮短城鄉差距，讓每一位孩子都能獲得適切的幫助。他也強調，「早期發現、早期介入」是關鍵，只要給予正確支持，大部分孩子都能展現出驚人的韌性與進步。

在日常生活中，如果孩子長時間情緒低落、容易哭泣或脾氣暴躁；在學習或人際互動中反覆受挫；對生活缺乏興趣、過度依賴電子產品；或經常注意力不集中、過度活躍與衝動，這些都是值得留心的訊號。當父母感到擔憂時，也可以考慮與專業人員聊聊，獲得更多理解與建議。

許智堯醫師提醒，心理健康和身體健康一樣重要。面對孩子的困難，尋求協助其實是一種勇敢的選擇，更是父母對孩子的愛與責任。花蓮醫院團隊將持續以專業與關懷，陪伴孩子與家庭走過成長的每一步，幫助他們一步步找回自信與快樂。