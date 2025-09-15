3成「憂鬱症患者」反覆發作　醫曝研究：可能是基因在作怪

▲全台近200萬人具憂鬱傾向，其中有5.2%是重度憂鬱症患者。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

全台近200萬人具憂鬱傾向，有2、3成患者則會反覆發作。醫師利用研究指出，這部分可能和基因有關，有些人先天帶有「落井下石型」基因，不僅對外界較敏感，還會直接影響腦中血清素的濃度多寡。

成功大學醫學院醫學系精神學科教授楊延光指出，衛福部統計，國人憂鬱症盛行率為8.9％，全台近200萬人具有憂鬱傾向，其中重度憂鬱症患者則占5.2％，人數約12萬多人，患者面對「情緒感冒」階段，有2、3成會反覆發作，慢性且長期復發，其中少部分更將惡化為重度憂鬱症，在治療上面臨極大挑戰。

楊延光說，成大過往研究即顯示，重度憂鬱症可能因為基因引發內分泌、免疫，甚至大腦表現，讓神經傳導物質出現問題，這中間其實基因扮演重要角色，例如「落井下石型」的基因，這類人會對外界較敏感，甚至會影響腦中血清素濃度多寡，這種先天特質也會影響憂鬱症的發生。

而在檢驗上，原子能委員會核能研究所10幾年前就成功開發一套系統，可精準檢測運送腦內血清素傳輸體的傳輸量，越多表示血清素越多，以「百憂解」為例，血清素較少的患者使用，有助改善憂鬱情緒，但臨床顯示，僅約1/3憂鬱症患者腦中血清素偏低，其餘人療效有限。

楊延光進一步提到，近幾年「腦」科學進步，國外研究證實，透過血液檢測精神疾病病友的白血球，破解其基因定序，即可瞭解血清素（serotonin）、多巴胺（dopamine）及正腎上腺素（norepinephrine）等三大神經傳導物質分泌狀況，進而提供不錯的用藥預測功效，甚至預設病友自殺風險，是精神科醫師決定用藥或安排住院等治療的重要參考依據。美國亞利桑那大學醫學院已開發出相關血液檢測技術。

楊延光說，這套血液檢測系統累積龐大資料庫，輔以人工智慧，透過演算法，精準掌握腦內神經傳導物質的分泌情況，但這類精神疾病血液檢測系統仍有侷限，因為「憂鬱症絕非百分之百由基因決定」，除了先天基因遺傳，仍需考慮心理韌性、外在重大突發事件等因素。