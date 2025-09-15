萬人響應「國高中10點上課」　醫：20%人晚起頭腦才清楚

▲有民眾提案，國高中生上課時間要延後到早上10點。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

有民眾在公共政策網路參與平台提案，要求把國、高中上課時間改成早上10點，相關提案已有萬人響應。對此，兒童青少年精神專科醫師、三軍總醫院精神醫學部主治醫師葉啓斌指出，過去研究發現，8點以後起床比較符合生理時鐘，也有20%屬於晚睡晚起體質，頭腦才會比較清楚，但睡眠生理時鐘也因人而異，不能只看表面現象統一處理。

有民眾在公共政策網路參與平台提案，希望全面移除非必要多元課程，把國、高中生上課時間縮短為10點到下午4點。內容提到，有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率，國高中生已有能力自行通勤上下學，因此大可不必將上學時間配合家長上下班時間；使學生能有充足睡眠，避免慢性睡眠剝奪導致學習效率大減、憂鬱情緒增加、自傷自殺風險提升，且放學後能有更多時間進行個人興趣探索、製作學習歷程、進行社交活動、從事健身運動、專心讀書學習。

葉啓斌受訪時表示，國、高中生上課時間要不要延後，這部分可以從二方面來談，第一是「生物體質」，研究顯示，群體中確實有10%到20%的人屬於晚睡晚起型，可能要早上8、9點後，頭腦才會比較清楚，這時候在工作、學習才會有效率，不過這類人往往需要透過問卷評量，才知道自己生理時鐘跟別人不一樣。

第二則是「社會或文化關係」，他直言，有些學生白天上課打瞌睡，其實是學習動機不足，對學習興趣缺缺，又或者白天上課一直在睡覺，晚上自然就會晚睡，這些都是後天環境造成的生理時鐘，養成晚睡晚起。

葉啓斌強調，睡眠時間雖然是影響生理時鐘的因素之一，但應該要先辨別學生晚睡晚起的問題是先天或後天造成，因為每個人需要的睡眠時間不一樣，有些人只需要睡4、5小時就很有精神，有的人要7、8個小時，有些是學習動機及學習狀況不佳的孩子們，可能有別的事情沒有被評估到和介入，因此不能只是看表面現象。