《獵魔女團》歌成CPR神曲！醫認證「完美節奏」穩定按壓能救命

Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》主題曲「Golden」紅透半邊天，近期更被發現和心肺復甦術CPR 的按壓節奏一樣，被推為「新一代CPR神曲」。急診醫學專家、台大雲林分院院長馬惠明受訪指出，民眾施行CPR時常見「壓得太快」而影響急救效果，搭配音樂節奏確實可更加穩定。他提醒民眾2大重點，患者倒下後每分每秒都很重要，切記「有做一定比沒有做好」，應「儘早施行CPR」提高存活機會。

《Kpop獵魔女團》主題曲可以救命！關鍵在於節奏與CPR吻合

《Kpop獵魔女團》「Golden」這首歌現在幾乎隨處可聽見，連小朋友都琅琅上口，其實這首歌在現實世界也可以拯救人命！中華民國紅十字會在臉書發文指出，有效CPR關鍵在於每分鐘100–120次穩定按壓，而「Golden」的副歌節奏正好落在120bpm。現在網路上也有急救人員分享短影音使用「Golden」做CPR，引發網友熱烈迴響。

馬惠明接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，大部分民眾心裡估算節奏較快，又或者因為緊張等因素，他們實際現場或在教學民眾學習的時候會發現多數人是「壓太快」，得請大家放慢速度。他解釋，如果壓得太快，心臟沒有足夠的擴張，使血液來不及打出去，也來不及流回來，相對減少急救的效益，也因此，音樂的節奏確實會有所幫助。

根據中華民國紅十字會過去說明，王彩樺「保庇」、張惠妹「BAD BOY」、「哆啦A夢主題曲」、超夯兒歌「Baby Shark」等歌曲的節奏都很符合CPR。

馬惠明也笑說「每個時代都有自己的CPR神曲」，用來推廣效果很不錯。而被問及有沒有自己的急救歌單？馬惠明則說自己比較老派，多是透過手錶指針來計算「每秒鐘2下」。

一般民眾面對患者可能擔心自己CPR做不好，動作不確實等，馬惠明強調，執行CPR有兩大重點，一是「每一分一秒都很重要」，二則是「有做就比沒做好」。

馬惠明說，當病患倒下時，每延遲一分鐘，存活率下降約10%，一般救護車再怎麼快抵達都需要5-10分鐘時間，因此現場人員的立即施救至關重要，任何的CPR都比沒有做來得強，沒有做就會是「零」。

排除法律問題、簡化流程 國內CPR執行率提升至60%

馬惠明表示，過去曾經進行民調，國內民眾不願意幫患者施行CPR原因包含：怕惹上麻煩、排斥口對口人工呼吸、覺得步驟不容易記。第一點就是擔心施救不當引發法律問題，國內《緊急醫療救護法》已經定有免責規範，讓民眾不用擔心。

針對後面兩項，馬惠明表示，現在CPR指引都已經簡化流程為「叫叫CD」（叫喚病患、叫人幫忙、執行CPR、使用AED），因為相關科學已經驗證只壓胸的CPR就已經足夠，移除口對口步驟減少大家內心的障礙。

另一方面，現在有「派遣CPR」的線上教學模式，民眾打119求救時，如果不會CPR，消防隊派遣中心就會在電話中進行引導教學，抓住施救者的節奏，協助完成正確的急救動作。馬惠明說，透過這些方式推廣輔助，國內CPR執行率從過去僅15%到現在已經提升達60%。