全球最佳智慧醫院「台灣13家上榜」　台中榮總連2年闖進百大

▲台中榮總在「2026全球最佳智慧醫院排行榜（World’s Best Smart Hospitals 2026）」闖進前百大，資料照。（圖／台中榮總提供）

記者洪巧藍／台北報導

由美國《Newsweek》（新聞週刊）與全球數據平台Statista共同發布的「2026全球最佳智慧醫院排行榜（World’s Best Smart Hospitals 2026）」正式公布，台灣此次共有13家醫院入榜，其中台中榮總名列第85名，是全台唯一、且連兩年擠進前100大的醫院。

甫公布的全球最佳智慧醫院排行榜，此次榜單涵蓋30國、共350家醫院，台灣共有13家醫院上榜。此次評比主要依據「智慧醫院成熟度調查」、國際醫院評鑑聯合委員會（JCI）認證與獨立研究結果，特別強調人工智慧（AI）、自動化、病人安全與數位醫療創新等面向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣入榜的13家醫院分別為：台中榮總、高雄榮總、林口長庚、成大醫院、高雄長庚、中國醫藥大學附設醫院、高醫中和紀念醫院、台北榮總、台大醫院、三軍總醫院內湖總院、北醫附醫、北醫雙和醫院與台北市立萬芳醫院。

其中台中榮總去年是全球第99名，今年則再進一步提升排名至85名，是唯一打入全球百大智慧醫院的台灣醫院。另外，台北醫學大學體系三家附屬醫院（北醫附醫、雙和、萬芳）以及三軍總醫院首次參賽就齊入榜；林口長庚則因病人安全科技的應用，獲得特別標註。

北醫大校長吳麥斯指出，北醫體系近年來積極推動數位轉型，已累積多項具體成果，包含北醫體系結合生成式人工智慧（Generative AI, Gen AI）技術，自主建置 TAIP-X 系統，不僅成功串聯三家醫院資料庫，更建構出符合北醫體系需求的資料架構與標準。此平台讓跨院資訊能夠即時、無縫共享，進一步打造高度整合的智慧醫療平台，全面邁向「智慧醫院（Smart Hospital）」的願景。

2024年7月，北醫體系更領先業界，將生成式AI深度導入臨床場域，涵蓋病歷紀錄、護理交班、護理計畫與臨床自動化問答等應用，同時結合檢索增強生成（RAG）技術，大幅簡化臨床流程並提升效率。

長庚醫院體系執行長游進邦表示，長庚將AI運用於病人安全已十分成熟，利用電腦資訊來提醒醫療人員。例如泌尿科病人常見裝置雙J導管，由於裝入體內後沒特殊感覺，病人常會忘記回診取出，醫療人員一忙也可能忽略，過去有人放了一年多才發現沒取出，如今由電腦列管主動提醒醫療同仁，就能避免相關事件。