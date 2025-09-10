ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

連喝水都怕胖？營養師教你「三招」養回好代謝

▲▼瘦，減肥示意圖。（圖／CFP）

▲越努力越瘦不下來？營養師解析代謝才是關鍵。（示意圖／CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

為什麼身邊的人大吃大喝都不胖，而自己連喝水都怕長肉？營養師在粉專「營養師媽媽曉晶分享生活筆記」指出，別再怪自己沒毅力，真正問題可能出在「代謝」，並教大家三招養回好代謝的方法！

近年的研究已經顛覆傳統減重觀念，減重關鍵不再只是「少吃多動」，而是要「調整代謝」。長期錯誤的飲食習慣會讓身體進入節能模式，代謝變慢，自然容易復胖。難怪很多人越努力越瘦不下來，想要真正有效燃脂、提升代謝，營養師建議從三件事做起。

一、攝取足夠蛋白質

蛋白質不僅是維持肌肉的原料，還能提高「食物熱效應」，讓身體在消化過程中消耗更多熱量，營養師建議，每公斤體重攝取1.2到1.5克蛋白質，選擇優質來源如雞胸肉、豆腐、魚、蛋、希臘優格等。

二、進行阻力訓練

肌肉是最耗能的組織之一，肌肉越多，基礎代謝就越高，營養師建議每週至少2到3次深蹲、硬舉、臥推等多關節訓練。

三、優化胰島素敏感性

胰島素阻抗會讓脂肪囤積效率提高，即使熱量控制得宜，也很難有效燃脂。高纖飲食、Omega-3脂肪酸，以及低GI碳水如糙米、地瓜，都有助改善胰島素功能。

