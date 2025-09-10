綠奇異果保腸道健康　醫：每天吃2顆增排便頻率

▲綠奇異果獲得健康認證，資料照。（圖／記者劉亮亨攝）

記者洪巧藍／綜合報導

不少人有腸道卡卡不順暢困擾，吃水果會有幫助！醫師指出，每天吃2顆綠奇異果（約200克果肉）能幫助維持正常腸道功能，透過增加排便頻率，讓腸道更順暢。綠奇異果已經於今年6月獲得歐盟健康認證，成為全球第一種被歐盟認可具腸道健康功效的新鮮水果。

台灣腸道醫學會秘書長、長庚醫院胃腸肝膽科系主治醫師李柏賢在臉書貼文分享，歐洲食品安全局（EFSA）審核18項臨床試驗，其中6項關鍵研究一致證實，每天吃2到4顆綠奇異果，可以顯著增加排便次數。

李柏賢指出，一項跨國臨床試驗顯示，綠奇異果組每週平均多排便1.7次，效果優於常見的洋車前子的0.9次。此外，綠奇異果屬於低腹敏（Low FODMAP）水果，不易引起脹氣，比纖維補充品更溫和、耐受性更佳。

李柏賢提到，歐盟健康聲稱審核一向非常嚴格，能過關的只有少數。這次是首次有新鮮水果獲得歐盟官方的健康功效背書，代表科學與官方雙重認可「天然食物真的能守護腸道健康」。

李柏賢日前也分享，一項發表於《美國胃腸病學雜誌》的國際多中心隨機對照研究，納入功能性便秘與便秘型腸躁症患者，結果顯示，每天食用兩顆綠奇異果，排便頻率每週平均可增加1.5次，並顯著減輕腹部不適。

另一篇刊載於《亞太臨床營養學雜誌》的台灣研究也指出，患者每日餐後攝取兩顆綠奇異果四週後，排便頻率從每週2.8次上升到4.4次，並縮短大腸通過時間約8小時，整體腸道功能明顯改善。

李柏賢表示，綠奇異果是一顆被做過最多臨床研究的水果之一，也是日常飲食中溫和、天然的助腸好幫手，能幫腸胃動起來、讓生活更順暢。不過，如果有長期或嚴重的便秘困擾，還是要記得尋求專業醫師的評估與治療。