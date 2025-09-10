9成胃癌都有「幽門螺旋桿菌」感染　醫示警共餐傳染風險高

▲國健署提醒，有8至9胃癌是「幽門螺旋桿菌」感染所造成。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

根據111年癌症登記及113年死因統計資料顯示，胃癌位居我國十大癌症發生人數及死亡率第8位，每年逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌。其中錨點導致胃癌發生最主要風險因子約有8至9成為「幽門螺旋桿菌」感染所造成，且該細菌會經口傳染。

根據研究指出，幽門螺旋桿菌（HP）感染者罹患胃癌的風險為無感染者的6至10倍，世界衛生組織於1994年已將其列為第一級致癌物，HP是能在胃酸環境下存活的細菌，感染後會引起慢性胃部發炎、潰瘍，長期感染可能導致萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，進而演變為胃癌。

國健署癌症防治組組長林莉茹說，HP主要傳染途徑為經口傳染，而家庭內人與人的相互傳染是重要來源，避免家庭成員間共用餐具，如杯子、碗筷，養成使用公筷母匙、避免共杯共食的良好衛生習慣，可大幅降低感染風險，此外，醃漬食物、抽菸及過度飲酒亦會增加罹患胃癌風險，而新鮮蔬菜水果因具抗氧化效果，有助於降低罹癌風險。

在篩檢上，民眾可透過非侵入式之碳13尿素吹氣法及糞便抗原檢測法、或侵入性之上消化道內視鏡切片檢查來確認是否感染HP，如檢測結果為陽性也無須驚慌，依醫囑接受除菌治療或進一步檢查等醫療處置，同時也可鼓勵共同生活者進行HP檢測，早期治療可儘早阻斷病程發展，降低胃癌發生率。

國健署提醒，日常要保持均衡飲食、養成良好飲食習慣、規律運動、遠離菸、檳、酒與避免生食及不潔食物，若出現腸胃不適，要及早就醫。