公費醫師續辦　基層醫轟衛福部出爾反爾、工會批自埋地雷

▲衛福部規劃續推公費醫師，資料照。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部評估偏鄉需求續辦「重點科別培育公費醫師」計畫，看似幫醫學生員額擴增問題解套，卻引發醫界反彈。醫師公會昨批評政策朝令夕改，公費制度淪為「政策遮羞布」；基層醫療協會今則指，以公費醫師來解決重點科別人才短缺根本是緣木求魚，問題關鍵在於薪資待遇。北市醫師職業工會批評此舉無疑為我國醫療環境埋下地雷。

國內醫學生總量控管，長年來員額以1300名為基準，因應衛福部「重點科別培育公費醫師制度計畫（第二期）」114學年度結束，清華、中興、中山3校學士後醫學系公費生一度在教育部同意下改收自費一般生，引發醫界不滿打破員額管制，在行政院協調下才達成醫學系員額不變的共識。衛福部昨日證實決定續辦公費醫師，讓3校學士後醫學系也各獲得30個公費生名額。

醫師公會發布聲明批評政策反覆，衛福部於兩個月前尚公開表示，重點科別培育公費醫師計畫將於本年度屆期後終止，並強調相關名額不再續辦。孰料短時間內卻又宣稱將續推計畫，甚至編列預算以延長招生。如此前後矛盾，形同自我否定，不僅動搖政府政策的公信力，更使社會大眾與醫界無所適從。

醫師公會也指出，當初3校設立學士後醫學系即為配合公費醫師制度的計畫型名額，並已明確告知其為階段性措施，計畫結束即不再保留。主管機關多年來未能妥善規劃因應，反而以延長計畫或轉為自費招生規避問題，已嚴重背離政策初衷，造成制度性混亂。

基層醫療協會聲明批評，幾個月前行政院召集衛福部與教育部協商成立醫學生每年1300位之精神背道而馳，言猶在耳，如今出爾反爾，令人遺憾。如果真要呼應學界所疾呼，勿讓三校熄燈，應該由其他醫學院撥出名額給這三校，否則任令公費生名額特例增加，不受1300位總容額之管制，這豈非衛福部關前門後再特開後門，玩弄總容額管制之遊戲？

基層醫療協會也強調，急重難罕重點科別人才之所以短缺，是因為值班多、風險高、給付少，生活品質不好，與其他低風險之科別之收入不成比例，欲徹底解決急重難罕重點科別人才短缺應該要藉提高其待遇，而非以低薪綁約強制增加公費生入門，且只會讓這些重點科別醫師的應有權益被忽視進而離職轉行罷了。期望衛福部收回成命，三思而後行。

北市醫師職業工會指出，公費醫學生制度之害，早已為人詬病多年，包含10年綁約、嚴厲的綁約懲罰以及醫師對偏鄉醫療環境的不滿難以平復，致使約滿後留任率低，顯無法造成所宣稱的正向影響。一來新制公費醫學系開辦後學生多半尚未進入偏鄉服務，成效尚未確定；加上人口老化、偏鄉人口萎縮等情況，增加招募的醫師恐將巧婦難為無米之炊。

工會批評，政府並未對於偏鄉未來醫事人力需求有充分評估考量，僅憑當下對於人力缺口的直覺，在未充分徵詢團體與專家意見的情況下，制定了人口培育的百年大計。在台灣人對成為醫師的癡迷追求下，料必仍能招得年輕學子，但無疑是為我國醫療環境埋下地雷。