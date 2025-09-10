ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

以為感冒！　醫：確診超過7成已末期

咳嗽、卡痰。（圖／記者趙于婷攝）

▲醫師提醒，別以為年輕就不用怕，近年來40歲以下的肺癌案例越來越多，肺癌真的有年輕化趨勢。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者陳俊宏／綜合報導

醫師提醒，根據衛福部統計，肺癌已經連續多年高居國人癌症死因第一，其中「肺腺癌」又是最大宗，因為初期症狀不明顯，常常被誤以為是感冒，等到確診時，超過7成已經是末期。

長安醫院在臉書發衛教文章表示，咳嗽不只是小感冒？小心肺癌找上門；你有沒有遇過這種情況？咳嗽了好一陣子，吃藥也不見好轉，香港男星柯煒林就是這樣，原本只是單純咳嗽，最後卻檢查出肺腺癌第四期。

長安醫院說，很多人以為肺癌一定是抽菸造成，但其實許多患者一根菸都沒抽過，空污、二手菸、油煙，甚至基因突變，都可能讓你成為高風險族群。

長安醫院指出，肺癌為什麼這麼可怕？根據衛福部統計，肺癌已經連續多年高居國人癌症死因第一，其中「肺腺癌」又是最大宗，因為初期症狀不明顯，常常被誤以為是感冒，等到確診時，超過7成已經是末期。

▼院方表示，若咳嗽持續兩周以上，甚至伴隨胸痛、背痛、氣喘、聲音沙啞或咳血，就要趕快去檢查。（示意圖／記者黃克翔攝）

咳嗽,風寒,感冒,肺結核,空氣汙染（圖／記者黃克翔攝）

長安醫院提到，怎麼判斷要不要提高警覺？如果咳嗽持續兩周以上，甚至伴隨胸痛、背痛、氣喘、聲音沙啞或咳血，就要趕快去檢查；別以為年輕就不用怕，近年來40歲以下的肺癌案例越來越多，肺癌真的有年輕化趨勢。

長安醫院說，好消息是肺癌早期發現，治癒率可以大幅提升，透過低劑量電腦斷層（LDCT），能在症狀出現前就抓出早期肺癌，降低死亡率至少2成；LDCT的檢查過程只要5分鐘，不用打顯影劑、輻射劑量低，而且不需要空腹，非常方便。

誰可以申請免費篩檢？長安醫院表示，衛福部有補助「高風險族群」免費做LDCT，包括「有肺癌家族史」、「重度吸菸者」，只要符合以上其中一項，就能每兩年做一次免費檢查。

長安醫院提醒，別讓「只是咳嗽」變成遺憾，如果你或家人符合條件，建議盡早安排肺癌篩檢。

關鍵字： 肺癌 咳嗽 長安醫院

