真的有「壓力胖」　醫揭關鍵「基因路徑」：沒多吃也會變肥

▲壓力大可能害人亂吃而發福，但研究證實即使飲食正常，光是壓力本身便足以讓人變胖。（圖／達志／示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

許多人認真少吃還是瘦不下來，或吃一樣多卻變胖，認為是生活壓力大導致「壓力胖」。有醫師認為沒有壓力胖這回事，就是沒有控制好熱量才會胖，但家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允於臉書指出，醫學研究早已證實壓力本身便能害人變胖，因為身體在壓力狀態下會更容易囤積脂肪。

王姿允今於臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈」分享，根據2006年發表於國際知名醫學期刊《Psychoneuroendocrinology》的研究，慢性社會心理壓力會導致小鼠基礎代謝下降，和沒有承擔壓力的小鼠相比，即使攝取相同卡路里，卻更容易變胖。

此外，根據2007年發表於國際頂尖醫學期刊《Nature Medicine》的研究，壓力會引起皮質醇上升，並透過脂肪組織中的NPY-NPY2R系統，導致腹部脂肪增加，而承擔壓力的小鼠即使攝取高脂、高糖飲食，只要接受NPY2R拮抗劑治療，或直接剔除掉相關基因Npy2r-/-，體重便不會上升，也就是說，即使吃一樣多，阻斷這條路徑便不會發胖。

王姿允寫道，壓力大的人或動物，血中不一定都能測到皮質醇偏高，但白色脂肪細胞的基因表現卻可觀察到增加。這些研究清楚揭示，壓力胖獨立於熱量攝取之外，這也可能是某些人吃不多仍難瘦身的原因。

王姿允提醒，與其否認壓力影響，將肥胖歸咎於食慾和熱量，不如正視壓力來源，更能有效解決問題。