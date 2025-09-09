「孕婦吃麵孩子會沒心跳」中醫影片涉謠言　食藥署通報Meta下架

▲中醫診所稱孕婦吃麵食會讓小孩心跳停止，示意圖。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

台北一間中醫診所在社群平台拍攝短影片，宣稱懷孕或準備懷孕時不能吃麵食，甚至誇張表示孩子可能會心跳停止，遭到網友熱議、婦產科醫師打臉。食品藥物管理署今（9）日表示，該影片內容涉散播有關食品安全謠言或不實訊息，已通報Meta公司進行下架處理。

該影片引起婦產科醫師蘇怡寧在個人社群發文嚴正駁斥，直言這種說法毫無科學根據，甚至質疑「妳有牌捏？請問妳說這個話的參考文獻在哪裡？」他強調專業人員應對自己的言論負責，而不是跟風散播沒有根據的說法。

食藥署今日下午聲明，該短影音提及「孕婦吃了麵食可能致胎兒無心跳」，涉違反「食品安全衛生管理法」第46-1條散播有關食品安全之謠言或不實訊息，除將請地方衛生局依本條規定移送外；另於9月9日依消費者政策管道（Consumer Policy Channel, CPC）通報Meta公司進行下架處理。

▲中醫診所拍攝短影音稱，「孕婦吃麵孩子會沒心跳」，引出婦產科名醫闢謠為假資訊。（圖／翻攝聖璽中醫診所臉書）



中醫師公會全國聯合會媒體文宣主委陳潮宗回應，絕大多數的中醫師應該不認同這樣的說法，可能來自醫師個人學經歷而接收到不同訊息，這是個人醫師的個人觀點，請閱聽大眾自行審慎判斷。至於公會是否會請該醫師下架影片，他表示，由衛生局處理為主。

蘇怡寧文章也分享自身門診經驗，指出許多孕婦因早期流產而自責，擔心是吃了什麼「禁忌食物」導致。他強調，這些流言不僅沒有科學根據，還會加重孕婦的心理壓力。他進一步說明，部分人引用「超加工食品」（Ultra Processed Food, UPF）相關研究來合理化恐嚇麵食的言論，但事實上一般麵條根本不屬於UPF，而且研究也並未指出吃麵會導致胎兒心跳停止。