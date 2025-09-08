吸的不只是灰塵！日研究PM2.5的「黑碳」超毒　推倒心臟健康的最後一擊

▲秋冬空汙來襲，PM2.5不僅傷肺還會增加心肌梗塞風險。研究更指出，僅佔3%的黑碳成分，也可能成為推倒心臟健康的最後一擊。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

空氣品質對心血管健康的影響，一直是台灣民眾關心的議題。每到秋冬季節，隨著境外污染與本地燃燒排放，PM2.5濃度往往飆升，也常讓醫師提醒心血管疾病患者特別注意。日本《朝日新聞》近日報導指出，日本循環器學會等研究團隊針對約4萬名急性心肌梗塞患者進行分析，結果發現PM2.5濃度升高會明顯增加急性心肌梗塞風險，其中的黑碳（Black Carbon，俗稱煙塵）更被點名為「不可忽視的危險因子」。

大氣中PM2.5濃度高 急性心肌梗塞風險增加

大氣中漂浮的微小粒子物質「PM2.5」若濃度升高，會增加急性心肌梗塞的風險。日本循環器學會等研究團隊公布了這一研究結果。研究還顯示，PM2.5中所含的黑碳（Black Carbon，俗稱「煙塵」）同樣具有相同影響，並指出「這在評估大氣相關的急性心肌梗塞風險上極具參考價值」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

PM2.5是指直徑2.5微米（1微米為百萬分之一公尺）以下的細小顆粒，內含多種物質。由於能深入肺部深處，對人體健康的影響早已引發關注。

研究團隊針對2017年4月至2019年12月間被診斷為急性心肌梗塞的約4萬4千例患者進行調查，分析對象涵蓋環境省在7個都道府縣設置的PM2.5連續自動監測地點。

結果發現，每當入院當日與前一日的PM2.5濃度，每立方公尺上升7.9微克時，急性心肌梗塞的發病風險便增加2.4%。此外，每立方公尺黑碳濃度上升0.3微克時，風險也增加2.8%。

黑碳被視為「應受關注的物質」

黑碳提升心肌梗塞風險的具體機制尚未完全釐清，但研究團隊推測，可能與其在肺部引發炎症或氧化壓力等多重作用有關，這些影響最終可能導致動脈內更容易形成血栓。

研究成員、熊本縣八代市櫻十字八代復健醫院副院長小島淳指出，黑碳在PM2.5中僅佔約3%，卻已觀察到明顯的不良影響，因而認為「這是一種不可忽視、應特別關注的物質」。不過，他也補充，黑碳的影響相較於高血壓或吸菸等因素仍較弱，並形容說，「若一個人已因多種危險因子而站在懸崖邊，PM2.5就像最後一股力量，將他推下去。」

雖有改善 日本平均濃度仍高於WHO標準

日本自2009年起開始監測PM2.5濃度，隨著廢氣排放管制等措施，數值逐年下降。然而，世界衛生組織（WHO）指出，全球絕大多數人口仍暴露於超過指引值的大氣環境中，而日本的年均濃度也依然高於WHO標準。

專家提醒，雖然PM2.5只是眾多心血管疾病的危險因子之一，但對高風險族群而言，仍可能成為壓垮健康的最後一根稻草。在台灣，許多人早已習慣透過戴口罩、關窗、使用空氣清淨機來減少曝露，這些看似日常的小動作，也可以是守護心臟與呼吸道的重要防線！