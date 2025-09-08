「吃播」不只娛樂　研究：看10分鐘助提升食慾

▲研究指出，用餐看吃播助喚醒長輩食慾。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

全球有超過五分之一的老年人患有老年性厭食症，根據國外期刊今年最新研究顯示，「吃播」有助提升觀眾對食物風味感知；董氏基金會也以此文獻建議長輩用餐時可觀看10至20分鐘吃播影片，喚醒食慾。

董氏基金會引述一項2021年發表於《Journal of Medical Internet Research》的研究指出，觀看吃播並同時進食的參與者，比獨自用餐者攝取更多食物，並感受較少孤獨感。同年發表於《Appetite》的研究則指出，觀看他人料理，能有效提高個人進食的動機。

另最新2025年刊載於《Journal of Medical Internet Research》的研究亦發現，吃播有助於提升觀眾對食物風味的感知，使食物「嚐起來更好吃」。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，雖然多數人觀看吃播是為了娛樂，但也展現出潛在的健康價值，研究發現，吃播影片可透過「視覺與聽覺刺激」、「陪伴感與社交連結」促進進食意願，看到他人進食、聽到咀嚼聲音，能激發食慾與味覺想像，而對獨居者而言，吃播可模擬共食情境，緩解孤單與寂寞。

許惠玉進一步提到，2025年《Appetite》期刊研究指出，觀看健康食物影像（如蔬果、營養均衡的家常菜），能提升對健康食物的偏好與攝取意願；相對地，頻繁觀看高糖、高脂或速食類影片，則會增加對不健康食物的渴望與攝取量，影片能否有效影響行為，取決於是否呈現健康內容、具吸引力，且能引起觀看者興趣。

吃播影片所傳遞的食物色香味、進食畫面咀嚼聲、愉悅氛圍等，透過視覺與聽覺刺激，有助於長者喚起進食興趣。她建議，用餐時可觀看10至20分鐘吃播影片，可營造陪伴感，避免視覺疲勞或沈迷，但吃播僅為輔助性工具，非治療手段，需多元介入從根本改善，若持續沒食慾，應即時尋求專業醫療介入。

