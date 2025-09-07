ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

江祖平自揭遭下藥性侵　醫曝 「3大可怕之處」難留證據

▲▼江祖平。（圖／翻攝IG／ping0130）

▲女星江祖平自揭遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵。(圖／翻攝ig Ping0130）

記者趙于婷／台北報導

女星江祖平自揭遭三立資深副總龔美富之子龔益霆性侵，密友透露，龔把她的心臟病藥換成鎮定劑，趁她失去意識時性侵偷拍。對此，精神科醫師指出，這類藥物之所以被濫用犯罪，主要和「強效鎮靜與安眠作用」、「無色、無味、易於溶解」、「半衰期較短」有關，受害者身上會找不到殘留藥物的證據。

專業精神科醫師楊聰財指出，台灣常用的鎮定安眠藥物都是屬於管制型藥物，主要有三級（FM2、樂百爾）；四級（STILNOX、IMOVANE、EURODIN、LENDORMIN、HALCION），這些鎮定安眠藥物有鎮靜、安眠、肌肉放鬆、抗癲癎等作用，最惡名昭彰的被濫用的強姦藥物有FM2、 HALCION，會讓使用者的意識與記憶都受影響。

楊聰財說，這類藥物有「強效的鎮靜與安眠作用」，能迅速讓人意識不清、陷入昏睡，甚至導致短暫的失憶，受害者在藥效作用下會失去反抗能力，事後也可能無法清楚回憶起發生了什麼。

另兩個可怕之處是「無色、無味、易於溶解」和「半衰期較短」，許多這類藥物都屬於粉末或錠劑，容易被溶解在飲料中，且幾乎沒有特殊的味道或顏色，受害者難以察覺，而一些藥物的半衰期短，藥效消退後，受害者身上可能找不到殘留的藥物證據，增加了舉證的困難。

楊聰財提醒，平常一定要保持警戒，在酒吧或任何社交場合，不讓飲料離開視線，不要接受陌生人提供的飲料或食物，如果喝了飲品之後，感到頭暈、意識模糊、異常疲倦，應立即向信任的朋友求助或設法離開現場，若不幸遭受侵害，務必盡可能保留所有可能的證據，並立即報警或前往醫院驗傷。

