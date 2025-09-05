暑假作息失序頂撞父母　精神科醫師驚見門診青少年人數增加

▲暑假後，求診身心科的青少年明顯增多。（圖／pexels）

記者楊智雯／台北報導

暑假一結束，精神科醫師發現前來身心科門診的青少年明顯增多，振興醫院精神醫學部銀光學苑主任醫師袁瑋指出，有些孩子在暑假期間缺乏規範，生活作息完全失序，甚至出現頂撞父母、以極端言語威脅家人的情況，讓家長憂心不已，他強調，這些狀況並非單純的「叛逆期」，往往牽涉到青少年內在情緒困擾與適應問題，必須正視背後的心理健康需求。

袁瑋主任醫師分享，在門診最常聽到父母無奈求助：「醫師，我不知道我女兒怎麼了，以前那個愛說愛笑的孩子，現在整天把自己關在房間裡，我想和她聊聊，她卻總回『你們都不懂我』。」他解釋，越來越多青少年因為課業壓力、人際關係或情感問題而走進診間，有些是主動求助，有些則是被父母帶來，但共通點都是在成長過程中遇到「情緒卡關」，需要外界協助重新找到平衡。

或許會想：「青少年本來就比較叛逆吧？」事實可能比想像的嚴重。根據世界衛生組織的資料，每6個10～19歲的青少年中，就有1個正在經歷精神心理問題。在台灣，自殺死亡常為十大死因之一，在全人口中，自殺死亡從2010年開始便已退出前十大死因，但在15～24歲年輕族群死因中，卻始終佔據死亡原因的前三名。

袁瑋主任醫師提醒要早期介入協助，並指出研究顯示，青春期的心理問題如果沒有妥善處理，會像影子一樣跟著孩子一輩子，看過太多成年患者因為青少年時期創傷沒有被好好照顧，在職場、婚姻中重複著相同的痛苦模式，相反地，那些在青少年時期就學會面對情緒、尋求協助的孩子，往往展現出驚人的韌性。他們知道遇到困難時該找誰求助，也更懂得照顧自己的心理健康。

面對青少年情緒「卡關」問題，袁瑋主任醫師建議可從政府、年輕人與家庭三方面著手。政府應健全轉介與求助系統，例如台北市1999轉8858、衛福部1925安心專線，以及提供免費心理諮商服務，同時推廣全民心理教育，強化壓力管理與溝通觀念。青少年則可善用輔導資源、尋找值得信任的榜樣，並嘗試與家人對話，給予彼此耐心。至於家人，應從小重視心理健康教育，透過理解與接納、建立陪伴關係、尊重與支持來成為孩子的後盾，必要時也要勇於尋求專業協助，多方合作，才能真正幫助青少年順利走過成長低谷。