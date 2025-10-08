卵子品質、胚胎健康、植入時機難判斷？英緹生物科技 「O.P.O. 三步驟檢測」讓試管療程更有勝算



▲高齡備孕成趨勢！35歲以上女性接受人工生殖人數攀升，「科學化檢測」成為提升成功率、減少反覆嘗試的關鍵。（示意圖／英緹生物科技提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣生育年齡持續推遲，晚婚晚育已成常態。根據國健署報告顯示，2022年接受人工生殖的女性中，35～39歲占36.1%，40～44歲占 33.3%，甚至50歲以上的婦女求子人數也較前年增加約45%，帶動人工生殖療程年增超過8,000人次，需求成長趨勢明顯。2023年內政部人口統計亦指出，35歲以上產婦比例已突破32%，其中過半數為首胎媽媽，顯示高齡備孕需求不斷上升。在高齡孕育風險與壓力並存的情況下，愈來愈多備孕女性依賴輔助生殖技術（ART），盼能藉由科學化的檢測與治療方法，把握好孕契機，減少反覆嘗試與時間成本，提升懷孕與活產的成功機率。

從「不確定」到「更有把握」

英緹生物科技（Inti Labs）為備孕旅程帶來關鍵改變

試管嬰兒療程在部分環節仍缺乏客觀數據作為輔助依據，臨床上多仰賴醫師經驗與個別狀況調整療程，因此備孕父母在嘗試過程中往往面臨較多不確定性。從取卵、受精到胚胎培養與植入，每一個環節都可能成為影響成敗的關鍵。現今試管嬰兒療程中存在多種挑戰，例如卵子品質難以準確判斷、胚胎健康狀態仍有隱憂，以及植入時機難以掌握，這些問題往往成為導致療程失敗的關鍵因素，使得備孕父母需要經歷一次次的嘗試與漫長等待，不僅增加經濟與時間成本，更帶來沉重的心理負擔。

面對這樣的困境，專注試管療程檢測的專業品牌——英緹生物科技（Inti Labs），率先推出有效且低侵入式的「O.P.O.三步驟檢測方案」，能針對卵子品質、胚胎健康以及植入時間，做出更精準的檢測判斷。對於備孕父母來說，更能減少不必要的反覆試錯，在過程中提升信心與安全感。選擇英緹生物科技「O.P.O.（Open Paths to Opportunity）三步驟檢測方案」，讓試管療程變成「更有勝算」的旅程。

英緹生物科技（Inti Labs）創辦人兼執行長楊博鈞表示：「O.P.O. 代表 Open Paths to Opportunity，是英緹持續前進的使命，也是我們對每一對備孕父母的承諾。我們致力於以科學檢測提升試管療程的精準度，幫助醫師與備孕父母在關鍵環節中做出更有依據的判斷。同時，我們理解等待與嘗試的辛苦，因此希望 O.P.O. 不只是數據支持，而是一種能帶來安心與希望的力量，陪伴備孕家庭走得更穩、更有把握，並在有限裡創造更多可能。」

從失敗到好孕的關鍵差異

不是再試一次 而是找對答案

「我們其實不怕失敗，只希望有人能幫我們找出問題在哪裡。」一對夫妻走過多年求子之路，經歷無數次失敗與挫折。在醫師建議下，透過英緹生物科技（Inti Labs）的檢測服務檢查受孕的黃金時間點。結果顯示最佳著床窗期較一般女性晚約1.5天，醫師便調整植入時程，於第152小時進行植入，終於成功著床並順利懷孕，迎來健康寶寶。

「我不能保證每次一定都成功，但我可以承諾，下一次不會再讓你重蹈覆轍。」醫師的承諾，道出他們的信念，也彰顯英緹生物科技（Inti Labs）在備孕路上協助找出「答案」的重要性。

O.P.O.三步驟檢測方案

以科學數據與技術讓試管療程更有勝算

英緹生物科技（Inti Labs）「O.P.O.三步驟檢測方案」，從卵子品質、胚胎健康到植入時機三項療程環節，為備孕旅程提供更精準的檢測依據，已在歐洲、美洲、亞洲多地推廣應用，獲得多國臨床驗證支持，展現其國際水準與市場實力，協助醫師與備孕父母更精準掌握孕育契機。

首先，「OPAL卵子品質評估技術」是全球首款能預測卵子品質的檢測儀器，符合醫療器材品質標準，並已完成美國、歐盟CE註冊。透過對卵子進行科學分級，進一步篩選出最適合受精、具發育潛力的卵子，避免卵子數量充足卻品質不足的情況，幫助提升著床與活產成功率，特別適合備孕族群或規劃凍卵的女性。

其次，為確保胚胎健康，英緹生物科技（Inti Labs）提供「Embryo46胚胎植入前染色體檢測方案」，協助辨識染色體是否正常，降低流產及減少遺傳異常風險，確保胚胎健康發展，進一步提升著床成功率與活產率。未來也將推出「PGT-A Pixl新一代胚胎植入前染色體檢測方案」，提供比傳統 PGT-A 更全面及精準的胚胎篩檢，協助診所在胚胎挑選上獲得更高的準確性與清晰度。

最後，「ora®非侵入性子宮內膜容受性檢測」，則是透過血液檢測，快速找出個人最佳著床時機，不需再進行傳統的侵入式檢查，為備孕父母減輕一次次試錯造成的身心負擔。近來也在臨床上幫助不少正在努力求子的爸媽，成功找出影響懷孕的關鍵因素。

讓每一次努力更接近好孕

英緹生物科技（Inti Labs）專注於精準生殖醫學領域，致力於以更有效、低侵入性的領先解決方案，提升試管嬰兒療程的成功率，幫助備孕族群獲得更快、更準、更舒適的陪伴與支持。

未來亦將持續深化國際合作與臨床實證，專注推動創新產品與技術研發，致力於讓每一次備孕嘗試都更靠近成功的起點，選擇英緹生物科技「O.P.O.（Open Paths to Opportunity）三步驟檢測方案」，在有限裡，找出更多的可能，讓試管療程變成「更有勝算」的旅程！