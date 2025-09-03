台大公告「輕症有轉診單才加號」　北榮院長曝管控門診做法

▲北榮全力落實門診減量。（圖／資料照）



記者趙于婷／台北報導

台灣醫療人力緊繃，政府持續在呼籲分級醫療，但民眾仍無法改變「直接衝大醫院」的就醫習慣。台大醫院近期公告「門診額滿時，輕症患者需持醫療院所轉診單才能加號。」而同為國內醫學中心的台北榮總則表示，台大這樣做也不錯，但院內之前就開始管控門診量，禮拜六只留必須性的門診，晚診也是晚上9點一定要結束。

現任衛福部長石崇良在健保署長任內，就已要求醫院門診營收占比不得超過55%，也進一步透過個別醫院總額約束各家醫院服務量上限。北榮院長陳威明受訪時指出，北榮目前門診和住院比都符合標準，大概是一半一半，是健保規定的模範生之一。

陳威明說，院內門診早就有管控，因為醫院本來就是以住院為主，要治療重症，但其實不管是哪間醫學中心，其實應該都要落實分級醫療。而針對台大醫院「需持醫療院所轉診單才能加號」的做法，他也直言，這樣做也不錯，但落實分級醫療中就是要民眾一起，國家健保才會長久。

而針對患者喜歡衝大醫院的做法，他則表示，每個人都會認為自己病是嚴重的，不會覺得自己是輕症，確實輕症狀況很難分，就像有些腰痛、生長痛也有可能是骨癌，病人是比較沒辦法分辨的，不過如果只是咳嗽咳兩天就掛醫學中心，就比較屬於輕症，如果是咳嗽一個月來看，就比較可能是嚴重的問題，簡單來說，如果症狀才一、兩天，就不要衝醫學中心，如果是長期症狀沒有改善，當然要到醫學中心檢查。

至於北榮是如何做到門診比例降低，陳威明透露，第一就是不要廣開門診，幾年前就把禮拜六門診幾乎關掉，除了必須性的才留下，例如兒童門診，因為很多父母只有假日才有空帶小孩看醫生，第二就是院內晚診在9點以前一定要結束，從宣導讓醫生自律，自行管控掛號數量，陸續達到目標。

另外，他也提到，包括連假、颱風假也都是門診全休息，該休就要休，讓同仁也有時間休息，不過連假休息也會擔心急診壅塞，因此也會有因應作為，例如開設特別門診處理患者，例如傳染病類型的門診。