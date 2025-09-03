女人愛帥哥源自擇偶天性　研究：俊男相對身體更健康

▲研究發現像藝人金城武之類的帥哥，免疫力、抗壓性往往也不差。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者邱俊吉／綜合報導

不少女性擇偶偏好帥哥，也被某些人質疑膚淺，不過這可能出自於追求健康伴侶的天性。有研究指出，男性的外貌吸引力確實與健康狀態相關，長得愈好看，免疫力、抗壓性愈高，但在女性身上並無相關研究證實有此現象。

家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允今於臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈」分享，一項在2012年發表於國際知名醫學期刊《Nature Communications》的研究，針對74名拉脫維亞年輕男性進行測試，分析其血中的睪固酮、皮質醇濃度，並觀察接種B型肝炎疫苗後產生抗體的能力，再由94名女性針對男性標準化照片進行吸引力評分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果發現，睪固酮濃度愈高的男性，免疫反應愈強，臉部吸引力評分也愈高，這代表俊男的免疫功能可能也不差。

研究並顯示，若男性皮質醇濃度較低，睪固酮、免疫反應和吸引力的關聯更強，因皮質醇為身體的壓力指標，若較低，抗壓性較佳，睪固酮的正面效果會更明顯，這也可解釋為何女性常被五官立體或結實身體的男性所吸引，並非女性膚淺，而是潛意識想找免疫力強、抗壓性高的健康伴侶。

王姿允指出，自然界裡雄性愈鮮艷、漂亮，通常代表健康狀況愈好，孔雀開屏便是典型例子，相較下雌性的外貌和健康、生育力則無明顯關聯。

王姿允並打趣寫道，看鮮肉令人心情愉悅，但男性若能打造自己成為鮮肉，同樣也可以延年益壽。