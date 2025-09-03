中醫教「按摩3穴位」美顏：比面膜持久　額頭兩頰輕拍就有效

▲找回好臉色除了靠美顏針之外，平常按摩臉上特定部位與穴位也有自然美顏效果。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

一名35歲女性因長期外食、工作壓力大，臉色暗沉且毛孔粗大，連笑容都顯得僵硬，接受3次中醫美顏針搭配2周中藥調理後，氣色、精神狀態大幅改善，朋友還驚訝問她「是否剛度假回來」；中醫師說，民眾平常可按摩額頭、兩頰等部位與特定穴位，有助氣血調和，美顏效果甚至比面膜更長久。

詹景琦中醫師在臉書粉專「詹景琦 中醫師」指出，根據中醫觀點，皮膚狀態反映身體訊號，當血液充足，臉色會明亮，氣機若通暢，表情才自然，而門診常見民眾因臉色蠟黃、膚色暗沉、臉部浮腫、下巴線條消失，或皺紋、鬆弛提早出現，這些問題其實與氣血不足、肝氣鬱結或血瘀都有關。

針對美顏針，詹景琦指出，許多人擔心美顏針會留下滿臉針孔，其實使用的是極細針，刺入臉部特定穴位或肌肉層，幾乎沒疼痛，僅感覺微脹或痠，少數人可能有小瘀青，但1、2天即可消退。

不過詹景琦也說，美顏單靠針刺並不夠，須搭配體質調理，可依個人狀況給予不同方式，包括健脾化濕的中藥能改善浮腫，疏肝理氣的藥方適合壓力型膚況，活血、養血的茶飲則能使蠟黃臉色逐漸紅潤，再配合簡單的穴位按摩，更能強化氣血循環。

日常保養也是關鍵。詹景琦建議，早晚洗臉後，以指腹輕拍額頭、兩頰與下巴，不僅能促進循環，還能提升保養品吸收效果；此外，每日按摩迎香、四白與地倉3穴位，可改善黑眼圈、暗沉及臉部輪廓。這些小動作持之以恆，效果甚至比敷面膜更持久。

詹景琦強調，美顏針並非速效療程，須與體質調理、日常習慣調整並行，才能從內而外找回健康、美麗。