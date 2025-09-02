健保砸3億擴大偏鄉全人照護計畫　增至7縣市9地區「3萬人受惠」

▲健保署「APEC建構以人為中心的整合式健康照護工作坊」，健保署代理署長龐一鳴。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

為提升山地離島偏鄉民眾就醫照顧，健保署在花蓮縣秀林鄉試辦論人計酬的「全人整合照護執行方案」，今年更砸下3億擴大辦理，試辦地區增至北中南東離島7縣市、9個試辦點，預估各區匡定照護人數約3萬人，力拼年底完成相關佈建。

健保署今日舉辦 「APEC建構以人為中心的整合式健康照護工作坊」，邀集澳洲、加拿大、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、越南等8個亞太地區代表共同討論，探討運用數位科技強化整合式照護服務並減少健康不平等、有效的整合照護模式等議題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

健保署表示，近年為因應新興健康挑戰，已積極推動多項整合照護計畫，包括「家庭醫師整合照護計畫」，提供慢性病患者全面且持續的整合性醫療服務。另外，為縮小偏鄉與都會地區的健康差距，積極推動「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案」，鼓勵醫療院所組成全人照護團隊，提供健康促進、預防保健、疾病診療、個案追蹤與健康管理等多元服務，並結合數位科技強化偏遠及離島地區的醫療可近性，進一步實踐健康平權的理念。

其中花蓮縣秀林鄉於111年開始創全國之先，列為「全人整合照護執行方案(全人方案)」試辦地區。秀林鄉衛生所主任田惠文今日受訪分享，主要模式以全人口為中心，再結合家戶資料整合平台，由全隊進行全程、搭配風險因子分級的全健康照護模式，目標照顧一個人的身心靈；後續成效亦顯示居民整體健康照護品質往上提升。

健保署代理署長龐一鳴表示，全人計畫114年預算3億元，預估各區匡定照護人數約3萬人，自114年1月擴大試辦，目前包含6個分區、7縣市，除了最早開始試辦的花蓮縣秀林鄉，包含連江縣北竿鄉、桃園市復興區、高雄市桃源區、那瑪夏區、茂林區、嘉義縣大埔鄉、宜蘭縣大同鄉、南投縣信義鄉。

龐一鳴強調，由於偏鄉交通不便，特別需要導入科技，例如健保試辦電子處方箋，秀林鄉是全國使用率最高，若在這些地區驗證成功，擴及其他地區或市區會相對容易，同時健保署將持續擴充「全民健保行動快易通」APP的功能，包含糖尿病管理、疾病預測等。