別再嫌腿粗屁股大　醫：有助長壽、降低心臟病糖尿病風險

胸腔暨重症醫師黃軒表示，別再嫌自己腿粗、屁股大了！這些可能是你最強的「醫學護身符」。他分享3大健康優勢，包括更有助於降低心臟病和糖尿病風險，以及更有助於長壽。

黃軒在部落格說，「屁股大，腿又粗」你以為的「缺點」，其實可能是醫學上的「隱藏優勢」，很可能正是健康的「保命符」；近年的大型流行病學研究顯示，臀部與大腿的脂肪與肌肉分布，和我們的代謝健康、心血管風險甚至壽命息息相關。

黃軒指出，換句話說，那些被嫌棄的「身材bug」，很可能正是你健康的「保命符」。

一、屁股大真好

2023年Diabetes Care研究指出：

1、臀部脂肪多→2型糖尿病風險更低

2、臀肌發達→保護平衡、降低跌倒風險

推論原因可能在於臀部脂肪多為皮下脂肪、以及臀部肌肉量提升，有助於改善胰島素敏感度。

健康判斷靠「腰臀比」：

男性<0.9



女性<0.85



超過1.0=反而是健康警訊！

二、大腿粗≠缺點

很多人抱怨自己腿粗，其實腿圍在46-60公分，屬於正常範圍。研究發現：大腿圍每增加5公分，全因死亡率下降！

原因在於：

1、大腿肌肉強壯→幫助血糖代謝，預防糖尿病



2、脂肪分布合理→減少高血壓與心臟病風險



3、骨密度更高→老年不容易骨折

研究人員發現：大腿圍如果偏低，似乎與患心臟病或過早死亡的風險增加有關。

三、微胖身材才安全

所謂「微胖」不是肥胖，而是BMI稍高但腰圍不大。

1、BMI每增加1 kg/m² → 死亡風險可能下降4.5%



2、老年人「微胖」比過瘦更利於長壽



3、關鍵在於：肌肉量足、腰圍小、營養好

JAMA發現，相對於正常體重（BMI 18.5–<25），體重指標在BMI 25–<30，與較低的全因死亡率有關。這個研究是U型曲線，也就是說，過瘦與過胖都增加死亡率，而輕度超重者（微胖者）死亡率最低。

研究中定義的微胖就是：BMI 25–<30

四、打造健康身材

健康身體比好看的身材更重要

1、深蹲練腿臀

下肢肌群佔全身60%

增強基礎代謝、強健關節

2、管住腰臀比

腰粗比體重超標更危險

久坐「假性臀大」=脂肪堆積，不等於健康

3、30歲後嚴控腰圍

新陳代謝下降

多做有氧，減少內臟脂肪

綜合多項國際研究結果：

1、大屁股意味著更好的胰島素敏感性與跌倒保護力



2、粗大腿代表更佳的代謝與心血管防護



3、微胖體型反而比過瘦更有長壽優勢

黃軒提到，真正需要注意的是腰圍與腰臀比，而不是一味追求纖細的外觀，健康的肌肉量、合理的脂肪分布，加上適度運動與均衡飲食，才是打造「耐用又長壽」身體的關鍵；下次照鏡子時，別急著嫌棄你的腿或屁股，它們或許正是守護你健康最可靠的盾牌，記得：

1、腿粗=長壽buff



2、屁股大=抗糖尿病護盾



3、微胖=延壽體型

黃軒表示，所以下次別再嫌自己腿粗、屁股大了！這些可能是你最強的「醫學護身符」，記得微胖不是太瘦或過重喔。