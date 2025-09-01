福島食品最快年底取消管制　食藥署長：台灣人去日本吃玩得開心

▲日本福島核災發生至今已14年。（圖／達志／示意圖）



記者趙于婷／台北報導

日本福島核災發生至今已14年，食藥署今預告將全面取消日本福島食品限制。新任衛福部部長石崇良今立即面對媒體提問相關問題，他表示，10多年來在邊境檢驗26萬餘批次，檢測結果都符合標準，不合格率為0，全世界已認可可以忽略風險，新制最快年底上路。而食藥署署長姜至剛受訪時也提到，去年有600多萬台灣人赴日本「在當地也吃得很開心」。

日本福島核電廠民國100年因311強震與海嘯導致輻射外洩，事故距今已14年。核災發生後，各國針對核災地區全面進行嚴格管制，輸台需要提供產地證明和輻射檢測報告。而國際上原有53個國家（地區）對日本食品採取管制措施，目前已有49個國家（地區）完全解除管制措施，除了台灣之外，僅剩中國、韓國、俄羅斯還有相關管制措施。

食藥署署長姜至剛表示，台灣在111年2月21日及113年9月25日，陸續調整日本食品管制措施，111年2月21日至114年7月31日期間，就5縣（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉）檢驗21,717批，14年來在邊境檢驗26.3萬餘批次，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0。他也提到，去年日本是台灣人出國遊玩第一名，有600多萬台灣人赴日，台灣人對日本食品並不陌生，在當地也吃得很開心、玩得很開心。

姜至剛說，台灣在111年2月21日及113年9月25日，陸續調整日本食品管制措施，依據我國對日本食品的風險評估結果，額外輻射曝露所產生的風險為可忽略，因此在8/29預告廢止「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」（即禁止進口之規定）草案，回歸源頭管理及邊境管制，由日本政府就其限制流通的食品品進行管制，草案將進行為期60天的預告期間，蒐集各界意見，相關時程最快年底上路。