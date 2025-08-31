卸任前最後一天上班　邱泰源：離開不會不捨

▲邱泰源卸任前最後一天同框賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部長邱泰源今（31）日是最後一天上班，今上午出席活動受訪時被問及心情，他表示，這兩天衛福部會辦歡送會，大家都是平常心，未來無論在哪個位置，都會盡力幫國家做事。至於離開是否會不捨，他則直言「一點也不會。」

邱泰源今出席第21屆國際東洋醫學學術大會，也是確定卸任後，首度跟總統賴清德同框。會前接受媒體聯訪時問及「今天最後一天上班」的心情，他直言，這兩天衛福部有辦歡送會，非常平常心也快樂，也了解衛福部的同仁都很辛苦。

邱泰源說，自己從醫已經幾十年，都是抱持著社會關懷的角度過每一天，當立委的時候也很充實，所以無論在哪個位置，都是充滿挑戰，「我和大家一樣都關心台灣發展，照顧台灣人民。」

而他也特別再度呼籲「健康台灣」的願景，強調衛福部11項重點工作都要一一落實，邱泰源表示，今年是台灣醫療起飛，健康台灣的深耕計畫已經啟動，這部分動用到全國醫療院所他們的智慧跟經驗，相信再幾年以後，會讓台灣的醫療品質提升，對醫療環境的改善會有很大的幫助。最後媒體問及要離開是否會不捨，他則回應「一點也不會。」