ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

卸任前最後一天上班　邱泰源：離開不會不捨

▲▼總統賴清德與即將卸任的衛福部長邱泰源(右)一同出席第21屆國際東洋醫學學術大會。（圖／記者李毓康攝）

▲邱泰源卸任前最後一天同框賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部長邱泰源今（31）日是最後一天上班，今上午出席活動受訪時被問及心情，他表示，這兩天衛福部會辦歡送會，大家都是平常心，未來無論在哪個位置，都會盡力幫國家做事。至於離開是否會不捨，他則直言「一點也不會。」

邱泰源今出席第21屆國際東洋醫學學術大會，也是確定卸任後，首度跟總統賴清德同框。會前接受媒體聯訪時問及「今天最後一天上班」的心情，他直言，這兩天衛福部有辦歡送會，非常平常心也快樂，也了解衛福部的同仁都很辛苦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱泰源說，自己從醫已經幾十年，都是抱持著社會關懷的角度過每一天，當立委的時候也很充實，所以無論在哪個位置，都是充滿挑戰，「我和大家一樣都關心台灣發展，照顧台灣人民。」

而他也特別再度呼籲「健康台灣」的願景，強調衛福部11項重點工作都要一一落實，邱泰源表示，今年是台灣醫療起飛，健康台灣的深耕計畫已經啟動，這部分動用到全國醫療院所他們的智慧跟經驗，相信再幾年以後，會讓台灣的醫療品質提升，對醫療環境的改善會有很大的幫助。最後媒體問及要離開是否會不捨，他則回應「一點也不會。」

【味全三本柱】 #李多慧 #權喜原 #金娜妍 襯衫領帶跳EXO串燒超整齊！

關鍵字： 邱泰源 衛福部部長 賴清德

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

不要輕忽小痛！疼痛科權威孫維仁推「無痛老化」　倡太極拳養生

八仙塵爆助傷患止痛「無人成癮」　孫維仁：治病也要治痛

腳踝腫脹竟是「2大致命病」前兆　醫示警：快就醫檢查

台灣人每天吃！「這款調味品」超傷血管　害心梗、中風、罹癌

9成胃癌患者染「幽門桿菌」！醫示警7大高風險族群

接吻有助心血管健康　研究曝每月「7次以上」能降血脂

跟酒駕一樣危險！藥師示警9類「藥駕」藥物：反應速度會變慢

卸任前最後一天上班　邱泰源：離開不會不捨

她雙眼乾澀每天用人工淚液難緩解　針灸3個月改善逾5成

吃甜點有苦味　他一查癌症末期了！醫示警兩大症狀：初期不明顯

讀者迴響

回到最上面