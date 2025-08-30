北市長照覆蓋率爭議　石崇良緩頰：有不足大家一起檢討

▲準衛福部長石崇良出席第三十三屆吳火獅紀念學術會議。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北市長蔣萬安、衛福部次長呂建德因為補助款爭議、長照布建率數度交鋒，呂建德昨天再批，「北市府拿那麼多錢和資源，長照需求服務涵蓋率只贏離島的連江跟金門，繳出這樣的成績不需要檢討嗎？」讓這場中央地方衝突持續。準衛福部長石崇良今（30）日出面緩頰，長照要成功需要中央地方合作，肯定地方努力讓覆蓋率上升，但如果有不足的地方，可以大家一起來檢討、強化。

石崇良今日出席新光醫院主辦的腫瘤醫學2025最新發展研討會，他會前受訪表示，長照是由中央了解地方需求、制定好政策，然後爭取足夠預算讓地方來執行，換言之要讓長照成功，必須是中央地方大家要合作。

石崇良說，衛福部肯定各縣市政府在長照推動上的努力，才能夠讓這幾年長照覆蓋率可以提升，但是地方也要善用這一些資源，把錢花在對的地方，落實的去執行，這樣長照才能成功。「肯定地方努力，但是有不足的地方，我們大家一起來檢討，再把它強化、加油。」

蔣萬安因為補助款爭議槓上中央，呂建德則批評北市長照布建敬陪末座，這讓北市衛生局拿數據反擊，稱長照成果更受國際評比認可，請衛福部收回指責。呂建德昨日受訪時再次批評，「北市長照服務涵蓋率全國倒數第三，只贏離島的連江跟金門，資源拿得多，繳出這樣的成績不需要檢討嗎？」

呂建德強調，長照需求服務涵蓋率的計算方式，分子為實際使用長照2.0服務人數，分母則為推估長照需求人口，目的在於確保各縣市比較基準一致，並反映資源布建與實際使用情況，甚至全世界都是一樣指標。但北市的多元方案計算包含健康促進、健康、亞健康老人都納入，那實際分母應該會更大，與學術及專業通行作法不符。

▲衛福部次長呂建德，資料照。（圖／記者湯興漢攝）