「球黴菌症」個案激增！台大醫院確認13例都曾赴美　5症狀要注意

▲台大醫院示警境外移入球黴菌增加。（圖／台大醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

境外移入球黴菌症個案大增！台大醫院今（29）日召開記者會示警，球黴菌症過往在台灣病例相當罕見，然而最近短短3年多來，台大就確認了13例個案，都有美國西部、南部旅遊史。疾管署指出，球黴菌症不會人傳人，多數無症狀或輕症表現，但過去還是有重症、死亡個案發生，因應境外移入個案增加，已經建立檢驗機制，也提醒民眾前往流行地區注意。

台大醫院今日召開記者會，說明院內發現近年境外移入球黴菌症病例快速增加，台大外科部主任陳晉興表示，台大醫院2000年至2021年之間僅有確認過1起球黴菌症個案，然而在2022年開始竟然陸續確認13名個案，他們都無特殊疾病，免疫力正常，年齡分佈從28歲至89歲，皆因懷疑肺腫瘤（單顆或多顆），接受胸腔鏡手術切片或切除而確診，少數病患組織培養黴菌陽性。

陳晉興說，光是台大就有13起，國內其他醫院不可能沒有球黴菌感染的病患，今年8月進行業務報告提到這起事件，台大醫院院長余忠仁相當警覺，決定通報疾管署。

▲疾管署副署長羅一鈞。

疾管署副署長羅一鈞今日出席台大記者會說明，球黴菌症（Coccidioidomycosis，又稱Valley Fever），是一種在美國西南部、墨西哥及中南美洲常見的肺部傳染病，亞洲並非球黴菌症流行地區，國內也沒有本土病例。

羅一鈞指出，依據美國疾病管制暨預防中心公布資料，美國境內每年約有2萬人確診感染球黴菌症，病例主要發生於亞利桑那州及加利福尼亞州，而墨西哥、中南美洲等乾燥地區亦為流行區。回顧國內相關文獻病例報告以及台大醫院近期診斷，國內約有20例境外移入，都有國外旅遊史。

台大醫院內科部醫師胡婉妍指出，臨床上約40%的感染者在暴露後1至4周內出現症狀，包括倦怠、咳嗽、呼吸困難、頭痛及肌肉酸痛等；絕大多數患者可於數周內自行緩解，僅少數症狀較為嚴重或免疫力低下者需使用抗黴菌藥物治療。

▲台大醫院病理部醫師謝明書協助研判球黴菌症個案。

羅一鈞表示，透過美國統計流行地區數據，球黴菌個案大部分感染屬於輕症，整體致死率低於1%。檢視國內過去病例中則仍有1起死亡、1起重症康復。

死亡個案是2005年一名71歲男性赴加州旅遊，到球黴菌好發的中央谷地，返台後出現發燒、咳嗽、盜汗、體重減輕等症狀，後續收住院出現嚴重肺炎併發腦膜炎、呼吸衰竭、敗血性休克死亡。

重症個案是2011年一名51歲男性，本身有腦中風病史，在加州洛杉磯居住，返台後半個月發病，出現發燒、咳嗽、皮疹，因嚴重肺炎併發呼吸衰竭，一度插管住加護病房，後續順利康復。

▲台大醫院外科部主任陳晉興。

陳晉興也提到，由於臨床表現缺乏特異性，球黴菌症往往不易在第一時間診斷，是透過台大醫院病理部醫師謝明書專業且精準的病理判讀，成功協助確診個案，讓患者得以及時獲得正確治療。

羅一鈞分析，病例數呈上升趨勢，主要與氣候變遷有關，越來越乾燥、降雨型態改變，讓環境更適合這類黴菌生存。台灣與美國西部往來頻率增加，不論旅遊、經商或年底即將開通的直航航班，都可能令境外移入風險持續升高。

因應此趨勢，疾管署本周已儲備50人份球黴菌症檢驗抗體，周三把檢驗流程與機制轉知醫療院所和檢驗單位，今天也將對醫界發布通函，提醒注意。