尿酸高原因大逆轉！　營養師曝「真正兇手」

▲吃香蕉可增加鉀的攝取。（示意圖／Unsplash）

文／常春月刊

你是不是也曾被醫師說「尿酸太高，是不是吃太多海鮮？」其實，你可能連蝦子都沒吃幾隻，體檢數字卻還是超標！根據日本NHK在2025年6月報導的帝京大學研究結果指出，肥胖者體內的高胰島素濃度會「主動」刺激腎臟將尿酸重吸收，導致尿酸濃度居高不下。也就是說，這不是吃進太多，而是身體「自己不放人家走」！

誰最容易中標？ 有三種人特別要注意

我們都知道尿酸過高會引發痛風，但這項研究首度證實，胰島素會活化URAT1運輸蛋白，導致腎臟增加尿酸的再吸收，使其不易經由尿液排出。換句話說，即使你不常吃高普林食物，只要處於高胰島素狀態，體內還是會不斷「自留」尿酸。

1、久坐、脂肪率偏高的上班族

2、多次減重失敗、腰圍超標的中年族群

3、愛吃甜食與澱粉、餐後易疲倦者

這些人通常都有胰島素阻抗或分泌旺盛的問題，正是尿酸高風險族群。真正的飲食關鍵不是「少吃海鮮」，而是該從「穩定血糖與減少胰島素波動」做起！

建議你吃得更聰明

營養師媽媽曉晶的生活筆記指出，不必戒掉所有高普林食物，而是要從「改變代謝環境」開始，讓身體願意放手這些尿酸！

．每餐搭配高纖與優質蛋白（如雞肉(去皮)、豆腐、豆漿、）

．降低精製糖與高升糖食物攝取（減少麵食、麵包、含糖飲料）

．增加鎂與鉀的攝取（如南瓜籽、深綠葉菜、香蕉）來幫助腎臟代謝尿酸與調節胰島素

若有以下狀況，就要開始注意以低醣的地中海飲食為主軸，就有機會不靠藥，也能讓尿酸自然下降！

1、體檢尿酸偏高

2、關節偶爾痠痛

3、體脂偏高、常疲倦

4、體重控制困難

以為尿酸高只是吃太多海鮮 「鎂」和「鉀」也悄悄參與了這場代謝戰爭

根據《Voprosy Pitaniia》2022年研究指出，鎂與鉀攝取不足與胰島素阻抗、慢性發炎、高血壓等代謝問題密切相關，而這些因素正是高尿酸的溫床。簡單說，身體代謝不順、排酸能力就會變差，尿酸自然容易升高。

此外，《Chinese Journal of New Drugs and Clinical Remedies》研究也發現，鉀-鎂鹽有助強化肝臟功能、促進解毒與代謝，間接提升尿酸代謝與排出能力，是一種溫和有效的營養干預方式。

日常補充建議：

．鎂來源：南瓜籽、黑豆、菠菜

．鉀來源：香蕉、奇異果、酪梨

記得搭配多喝水與均衡飲食，讓身體有力氣把多餘尿酸「請出去」！而有高尿酸或代謝問題者，飲食調整比單靠忌口更重要。

