網傳「鹼性飲食」可抗癌　醫揭真相：無法改變體質

▲醫師澄清多吃鹼性食物無法改變人體酸鹼性進而抗癌，但強調多吃蔬果有助免疫、預防疾病。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

科學研究顯示，腫瘤微環境常呈現偏酸狀態，而這樣的環境可能促進癌細胞增長，使得坊間長年流傳「多吃鹼性食物能防癌」，有人相信喝小蘇打水便可改變體內酸鹼值進而抗癌，對此醫師說，人體血液酸鹼值嚴格控制在pH 7.35至7.45弱鹼性，不會因為飲食大幅改變。

中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部主治醫師廖志穎在臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」指出，小型研究或動物實驗顯示，鹼性飲食或小蘇打確實可能在尿液或腫瘤局部看到酸鹼度的變化，但目前仍缺乏大型臨床試驗證實，單靠攝取鹼性食物或喝小蘇打便能抗癌，民眾對相關說法應謹慎看待。

對於食物的酸鹼性，廖志穎寫道，是依代謝後的礦物質殘餘而定，肉類較偏酸，蔬菜與水果偏鹼，但這僅是飲食分類，不代表能抑制癌細胞，癌症治療仍須依靠專業醫療如手術、化療、放療或標靶治療等。

廖志穎指出，若自行長期攝取小蘇打，恐造成腎臟、電解質出問題，無助於防癌，不建議民眾貿然嘗試這類偏方。

廖志穎提醒，與其迷信鹼性食物改變體質的「抗癌傳說」，不如從真正對身體有益的「均衡飲食」著手，多攝取蔬果，其富含的纖維、維生素和植化素，均有助免疫力與疾病防護，搭配運動與正常作息，才是維持健康的根本。