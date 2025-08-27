食藥署抽驗水產品「午仔魚」檢出禁藥　業者遭罰3萬

▲午仔魚檢出動物用藥殘留違規。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布「114年5至6月份衛生單位檢測禽畜水產品藥物殘留結果」，其中有一件「午仔魚」檢出違規動物用藥，抽驗地點為苗栗縣冷凍海鮮水產肉品零售業者「海饌鱻」，產品來源為屏東縣的「興朋有冷凍食品行」，已由地方衛生局裁處3萬元。

食藥署聯合各地方政府衛生局，針對前述產品於進口商、批發市場、盤商、傳統市場、餐廳及各大賣場與超市等場所，抽樣檢驗動物用藥及農藥殘留是否符合標準。

食藥署中區管理中心主任林旭陽表示，114年5至6月禽畜水產品動物用藥殘留總計檢驗585件，其中水產品1件檢出動物用藥殘留不符合規定，總合格率99.8%；禽畜產品之農藥殘留總計檢驗84件，均符合規定。

1件不合格產品為苗栗縣冷凍海鮮水產肉品零售業者「海饌鱻」販售的「午仔魚」，檢出「還原型結晶紫（Leucocrystal violet）」 0.0009ppm（標準：不得檢出），供應業者為「興朋有冷凍食品行」，已由屏東縣政府已依法裁處3萬元整。

林旭陽說，還原型結晶紫是結晶紫的主要代謝產物，而結晶紫是一種合成染料，化學結構與孔雀綠相似，具有抗菌效果，目前對人體致癌證據尚不足。