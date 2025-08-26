二手菸也傷毛小孩　「貓咪舔毛」口腔癌風險飆4倍

▲專家提醒，二、三手菸會增加貓咪的罹癌率。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

二、三手菸也會傷害寵物！根據美國食品藥物管理局資料顯示，當寵物長期暴露在二、三手煙中，可能會引發過敏反應、呼吸系統疾病或罹患鼻癌和肺癌，而當貓咪梳理毛髮時，易吸入落在毛髮上的三手菸，導致口腔癌發生，罹癌機率相較無菸害環境下高出2至4倍。

根據113年國人吸菸行為調查結果顯示，18歲以上人口家庭二手菸暴露率為35.6%，平均3個人就有1人暴露於家庭二手菸；另112年青少年吸菸行為調查發現，國中生及高中職生家庭二手菸暴露率分別為25.9%及26.0%，顯示近3成青少年仍被迫生活在二手菸環境中。

國健署署長沈靜芬指出，吸菸是多種傳染性疾病的危險因素、損害上呼吸道、抑制肺部免疫功能，並可能導致患者疾病程度惡化，且吸菸者出現COVID-19嚴重症狀的可能性較非吸菸者高1.4倍，入住加護病房、使用呼吸器或死亡可能性較非吸菸者高2.4倍。

值得注意的是，根據調查顯示，貓狗等毛小孩都可能因二手菸罹患呼吸道疾病及癌症。中華民國獸醫師公會全國聯合會譚大倫理事長指出，根據美國食品藥物管理局資料顯示，當寵物直接吸入二手菸或透過皮膚、舔主人的頭髮、皮膚和衣服接觸到菸草化合物（三手菸）時，都會直接對毛小孩造成危害。

譚大倫說，毛小孩長期暴露於二手菸、三手菸環境下，可能會引發過敏反應、呼吸系統疾病或罹患鼻癌和肺癌，而當貓咪梳理毛髮時，易吸入落在毛髮上的三手菸，導致口腔癌的發生，其罹癌機率相較無菸害環境下高出2至4倍，且貓咪罹口腔癌後，即使接受過化療、手術或放射治療，其確診後存活1年機率不到1成6。

國健署強調，目前有推動多元戒菸服務，提供免付費資源，協助民眾克服生理戒斷症狀，降低戒菸過程中的不適感，透過戒菸專線（0800-636363）或前往全國戒菸服務合約醫事機構諮詢，有助提升癮君子至少三成的戒菸成功率，可避免心愛的家人與毛小孩暴露於二手、三手菸害之中。