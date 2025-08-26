「太田胃散」主成分刊登有誤　食藥署宣布回收37批

▲太田胃散為日本知名藥品。（圖／記者蔡玟君攝）

記者趙于婷／台北報導

知名日本品牌「太田胃散（OHTA'S ISAN ）」因藥品不良，啟動回收。食藥署表示，回收主因是相關批號藥品主成分刊登有錯誤，總計回收75克包裝16批、140克包裝16批、210克包裝5批，總計召回37批。

根據食藥署公告藥品召回訊息，「太田胃散」因藥品外盒主成分刊登有誤，啟動回收作業，75克總計回收16批，批號為22B、22J01、22J02、23B01、23B02、23C01~23C05、24B01至24B04、24I01及24I02；140克包裝16批，批號為22C、22I01~22I03、23B01~23B08、24B01及24J01至24J03；210克包裝5批，批號為22B、22I01、23C01、23C02及24C01。

太田胃散藥品衛署藥輸字第019627號，許可證持有者為「幼祥實業股份有限公司」，該藥品主要用於緩解胃部不適或灼熱感，或經診斷為胃及十二指腸潰瘍，胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，食慾不振、胃腹部膨脹感，消化不良，幫助消化。

食藥署表示，已要求廠商應於114年9月18日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應，民眾如對使用之藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。