睡滿8小時也沒用！研究揭女性「這睡法」死亡率暴增至78%

▲南韓研究睡眠時間充足不一定確保健康。（圖／Unsplash）

記者楊庭蒝／綜合報導

南韓最新一項長期研究指出，光是「睡滿時間」並不足以確保健康，若睡眠時間缺乏規律，即使每天睡7至8小時，仍可能增加心血管疾病與過早死亡的風險。研究更發現，女性若在長時間睡眠的同時作息不規律，死亡風險甚至比一般人高出近八成。

這項研究由南韓漢陽大學醫院心臟內科團隊進行，成果於本月19日刊登在國際學術期刊《Scientific Reports》。研究團隊以京畿道安城與安山地區共9,641名40至69歲成人為對象，平均追蹤15年以上，分析睡眠習慣與死亡率之間的關聯。

研究顯示，每天睡7至8小時且規律作息的人死亡風險最低；若睡眠時間超過8小時，死亡風險增加27％；少於7小時則增加11％。若再加上睡眠不規律，風險更顯著上升：短睡眠加不規律，死亡風險上升28％；長睡眠加不規律，則攀升33％。

研究還揭露明顯的性別差異。男性若同時出現短睡眠與不規律情況，死亡風險最高可增加38％；女性若長時間睡眠又缺乏規律，風險則暴增至78％。此外，40多歲族群對「睡眠不足」更為敏感，而60歲以上的人則容易受到「過度睡眠」的影響。

研究團隊指出，無論是睡眠不足、過度睡眠，或是睡眠呼吸中止等障礙，都可能損害心血管健康並提高死亡風險。主持研究的朴鎮圭教授強調，保持每天固定時間就寢，並維持7至8小時的規律睡眠，對延長壽命與維護健康至關重要。他同時建議，應依不同性別與年齡層，制定更精準的睡眠管理策略。

 

