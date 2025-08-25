「拉蓓青木瓜豐盈飲」誇大不實罰最多　北市罰違規廣告累計3704萬

▲「LABELLE 拉蓓」為上半年違規廣告開罰第一名。（圖／北市衛生局提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

台北市衛生局公布114年上半年違規廣告查緝情形，食品、藥品/醫療器材及化粧品違規廣告共開罰281件、裁罰3,704萬元。其中罰鍰前3名業者為「LABELLE 拉蓓」484萬、「代謝調控醫能精露」230萬、「RE.OWN 淨透肌膠原胜肽」200萬。

台北市衛生局食藥科科長林冠蓁指出，114年上半年違規廣告查緝情形，食品、藥品/醫療器材及化粧品違規廣告共開罰281件、裁罰3,704萬元，其中食品廣告違規182件，裁罰金額達2,384萬元（64.3%）金額最高，藥品/醫療器材19件、裁罰780萬元（21.1%）居次，化粧品佔80件、裁罰540萬元（14.6%）位居第3名。

罰鍰累計第1名為「七寶創意有限公司」，違規廣告罰鍰達484萬元，該公司的「LABELLE拉蓓青木瓜豐盈飲」食品廣告詞句涉及誇大不實。罰鍰累計第2名為「雙江生技有限公司」，違規廣告罰鍰達230萬元，其「代謝調控醫能精露」食品廣告詞句涉及醫療效能。

▲「代謝調控醫能精露」、「RE.OWN 淨透肌膠原胜肽」違規廣告遭罰。

罰鍰累計第3名為「日東商事有限公司」，違規廣告罰鍰200萬元，其「RE.OWN淨透肌膠原胜肽」食品廣告詞句涉及醫療效能，北市衛生局針對以上違規廣告已依法進行裁罰。

林冠蓁強調，一般商品廣告如宣稱施用於人體並涉及診斷、治療、減輕、預防人類疾病的醫療效能，則違反《藥事法》或《醫療器材管理法》規定，若產品具有醫療用途，應依相關規定辦理藥品或醫療器材查驗登記，刊登廣告也應事先申請核准，始得刊登；如宣稱效能非針對人體，則非屬醫療效能，應提供客觀的科學驗證等相關事證資料證明其宣稱效果，否則將涉及誇大不實，違反公平交易法規定。

林冠蓁提醒，民眾購買商品時，謹記「停、看、聽」三原則，勿聽信誇大不實廣告，如有身體不適，應尋求正規醫療機構就醫、遵循醫師指示或藥師、營養師等專業醫事人員建議，以免延誤就醫又破財傷身。

