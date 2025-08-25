40歲女疑腸癌「開刀3次」才知誤判　醫：治療前應先釐清病理報告

▲抗癌最重要一步是正確的病理報告，若不放心可徵詢第二意見、複驗切片。（示意圖／CFP）

40多歲A小姐健檢懷疑大腸有腫瘤，隨後被判定是大腸癌，接受3次手術與熱化療、花費近百萬元後轉院，檢視原始病理報告，發現竟非惡性腫瘤。林口長庚醫院腫瘤科助理教授級主治醫師廖繼鼎在臉書分享此個案，提醒抗癌最重要是釐清「病理報告」，掌握癌症期別等訊息，可徵詢第二意見，別急著治療。

廖繼鼎在臉書粉專「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」指出，台灣每年超過13萬人確診癌症，但至少有1成患者一開始就走錯方向，原因不是藥物或手術，而是病理診斷不正確，明明不是癌，卻進行切除、化療，也有人原本是早期癌卻被判為晚期，錯過黃金治療期。

針對病理報告的重要性，廖繼鼎指出，其可確認腫瘤到底是良性或惡性，若是惡性又屬於哪種類型，當診斷正確，醫師才能決定治療方向，例如是否需要手術、放療或化療，甚至能進一步分辨是M0期（無轉移，宜積極治療）或M1期（已轉移，以生活品質為主）。

廖繼鼎舉例，肺癌有肺腺癌、鱗狀細胞癌等多種類型，治療策略完全不同，而隨著精準醫療的發展，分子檢測及免疫染色更能找出特定突變或蛋白標記，例如EGFR突變的肺癌患者可用標靶藥，HER2陽性的乳癌則有專門藥物，這些資訊都能透過病理檢測得知。

此外，廖繼鼎寫道，病人有權利取得病理報告，無論透過醫院申請或健保健康存摺都能查詢近3年的病理檢查結果，若看不懂內容，可借助AI工具協助掌握關鍵訊息，再由專科醫師確認，必要時可尋求第二意見、複驗切片，避免因誤判而走錯治療方向。

廖繼鼎強調，沒有正確的病理診斷，癌症治療有如蒙眼開車，再快也會偏離方向，只有在這一步走對，後續的手術、化療或標靶藥物才不會白費。