早起學生「易吃到高熱量、低營養餐點」　醫：應搭配澱粉蛋白質

▲研究發現上課愈早的兒少吃得愈不健康，醫師認為此與家庭條件息息相關。（圖／CFP）

記者邱俊吉／台北報導

早起的鳥兒有蟲吃，早起的孩子卻未必吃得好。國外研究發現，學生上課時間愈早，愈容易吃到高熱量、低營養的餐點，早起無助於飲食健康；醫師表示，此應與孩子趕著出門、早餐準備不足有關，但更重要因素可能是學子家庭的社經環境，社會若能給弱勢家庭更多支持，小孩才有更多機會吃得好。

這項研究由美國雪城大學的專家進行，資料來源為美國國家癌症研究所「家庭生活、活動、陽光、健康與飲食」（FLASHE）調查，參與者共1371人，平均年齡約14歲，女性占51%，目標是分析上學時間與飲食行為的相關性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

研究結果顯示，若上課時間較早，較容易攝取到高熱量、低營養的食物，主因是糖漿、含糖飲料等攝取量增加；此外，早到校也和水果攝取量較多有正相關，和蔬菜的攝取則無明顯關聯。

對此，台安醫院小兒科主治醫師陳萬德說，解讀這項研究不能只看「早起」或「晚起」，必須涵蓋其他面向，例如許多早起的學生可能因家境壓力，家長無法接送，所以必須早起趕車，或自己處理家務，餐點只能力求方便，而晚起的孩子可能因家庭條件較佳，家長有能力好好準備餐點或提供更多選擇，如此背景差異便直接反映在餐桌上。

陳萬德表示，若用餐求快，常吃麵包和果汁，方便雖方便，卻容易造成血糖波動，理想搭配應包含澱粉與蛋白質，才能提供穩定能量，上課也比較不容易覺得疲倦；他也強調，除了餐點內容之外，家庭經濟的壓力也會影響兒少代謝，每個學子身後有多少來自家庭與社會的支持，與健康更是息息相關。

對於研究結果，陳萬德認為，美國的研究發現未必能直接套用到台灣，但可以帶來的啟示是「上課時間會影響兒少飲食形態」，各界若能加強經濟弱勢孩子的支持，將有助兒少在飲食上擁有更健康的選擇。